Turismo e sostenibilità, Castel Del Giudice: una ricetta di successo che guadagna la ribalta nazionale

Mele, api e tradizioni: gli ingredienti per programmare un futuro rigoglioso. Il paese della provincia pentra sul Corriere della Sera

CASTEL DEL GIUDICE. Dal Molise che non esiste al Molise ormai alla ribalta il passo è breve. Di questa regione di circa 300mila anime si interessano ormai i principali organi di informazione, nazionali e internazionali, ponendone di volta in volta in risalto le bellezze e le peculiarità.

Ed oggi è la volta di Castel del Giudice, che con i suoi 14 chilometri quadrati dive vivono poco più di 300 abitanti, è diventato emblema di sviluppo sostenibile, di impresa vincente e di turismo.

Situato a 800 metri di altitudine, a confine con l’Abruzzo, il piccolo paesino della provincia di Isernia è un vero e proprio simbolo di resilienza e Luca Bergamin per il Corriere della Sera ne dipinge un suggestivo ritratto: “È un paese che non si è piegato allo spopolamento, - scrive - anzi, lo ha frenato, combattuto e infine sconfitto puntando in largo anticipo e con giustezza di intenti sulla tutela dell’ambiente, l’agricoltura sostenibile, la riscoperta degli antichi e più dignitosi mestieri: si tratta insomma di un luogo assolutamente in sintonia coi temi più urgenti, impellenti e imprescindibili del presente e futuro non solo del nostro stato ma della Terra tutta”.

E il racconto si fa più intenso con la descrizione delle esperienze come Borgotufi, l’apiario, il meleto e la birra: “Il turismo esperienziale e rispettoso del paesaggio boschivo che lo circonda — ancora Bergamin — sono diventati, sulla scia anche del successo per l’e-bike, volano di un’economia che è sempre stata legata anche al passaggio del fiume Sangro (adesso vi si pratica, in alcuni tratti, il rafting). Anche l’architettura, caratterizzata da case in pietra e in legno, si fa apprezzare per qualità delle materie prime utilizzate in funzione del loro recupero: l’albergo diffuso Borgotufi nato dal restauro di vecchie stalle rappresenta il simbolo più eclatante di questo abbraccio alla sostenibilità ambientale da parte di Castel del Giudice. Un cambio di rotta persino trendy e accattivante: a Borgotufi è stato aperto il Ristorante Il Tartufo dove lo chef Marco Pasquarelli, allievo dello stellato Niko Romito, rivisita i piatti tradizionali, mentre al centro benessere, fiore all’occhiello della struttura, ci si rilassa nella piscina riscaldata panoramica, nella sauna e nel bagno turco ammirando le foreste.

Per questo attivismo e lungimiranza, Castel Del Giudice ha ricevuto tanti riconoscimenti. Bravi sono stati i cittadini a capire subito che restando qui avrebbero potuto vivere in maniera sana e dare lustro alla propria regione. Le loro storie appaiono felici, come l’atmosfera che si respira scoprendo il paese. A cominciare da quella dell’Apiario di Comunità, che unisce circa 30 apicoltori e apicoltrici nella gestione condivisa di apiari sparsi nel territorio di confine tra Molise e Abruzzo e nella produzione di miele millefiori, espressione della biodiversità floreale dell’area. Lidia Gentile, 46 anni, è tornata qui da Pomigliano d’Arco coi genitori. ‘Mio padre faceva apicoltura per hobby, si divertiva a leccare con le dita il miele appena estratto dai favi. L’apicoltura crea sviluppo sostenibile. Noi ci stiamo credendo tutti. È un percorso condiviso, in cui ci aiutiamo e sosteniamo a vicenda. Per amore della natura, ma anche per creare nuova economia. Le arnie hanno i nomi dei 33 bambini che ora vivono in paese, perché i genitori non sono dovuti andare via come le precedenti generazioni. Magari se aumentiamo gli alveari, aumentano anche i bambini’.