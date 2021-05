Zona bianca, Isernia riparte e celebra la musica con 'Il mio canto libero'

Presentato l'evento in programma all'auditorium il 19 giugno. Al pubblico che finalmente tornerà in sala sarà proposto un viaggio nel tempo dedicato alla canzone

di Deborah Di Vincenzo

ISERNIA. Sarà la canzone e la sua storia la protagonista de 'Il mio canto libero', l'evento in programma sul palco dell'auditorium di Isernia il prossimo 19 giugno. Una manifestazione che segna la ripartenza dopo più un anno di stop a causa della pandemia e che per questo si arricchisce di una forte valenza simbolica. Questa mattina a Palazzo San Francesco si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della kermesse che verrà trasmessa dalle emittenti molisane Telemolise, Teleregione, Tvi e Tlt. Special guest della serata sarà Silvia Mezzanotte.

All'incontro con i giornalisti hanno partecipato i direttori artistici dell'evento: il pianista Simone Sala e il tenore Paolo Bartolucci. Con loro l'assessore comunale alla Cultura Eugenio Kniahynicki e in collegamento Skype da Milano la conduttrice dell'evento Mariolina Simone-La Mario.

“L'idea – ha spiegato Simone Sala – è nata durante il lockdown, in una fase triste. Ho pensato che fosse giusto spendere le mie energie pensando a qualcosa di positivo che sarebbe successo dopo quel brutto momento. Uno spettacolo, con una grande squadra alle spalle, che vuole sottolineare un po' l'idea che questo brutto periodo sia finito e che ci sia finalmente il ritorno della musica al suo pubblico e del pubblico alla musica. Speriamo che finalmente ci sia questo grande abbraccio che da troppo tempo manca”.

“La tematica dell'evento – ha spiegato Paolo Bartolucci – è la storia della canzone tutta in una sera. Un excursus storico dalla nascita della canzone fino ai giorni nostri attraverso l'esibizione di artisti molisani di rilievo. La parte classica della manifestazione sarà affidata al soprano Antonella Inno, insieme a me e a Simone che ci accompagnerà al pianoforte. Prevista poi l'esibizione della cantante Maura Sala, che ricorderà Mango come suo mentore. Sul palco salirà poi un sestetto guidato sa Simone Sala e Oreste Sbarra (co-organizzatore della manifestazione) per accompagnare la star della serata, Silvia Mezzanotte. A presentare l'evento sarà la bravissima Mariolina Simone. La canzone è il simbolo che gli italiani hanno tenuto alto durante il lockdown per poter stemperare le loro tensioni e ora noi, in qualche modo, glielo rendiamo in maniera professionale e professionistica attraverso uno spettacolo che penso e spero abbia il gradimento del pubbblico”.

Un evento, che si diceva, segna la ripartenza dopo 14 mesi di stop per il mondo della cultura.

“Sono stati mesi difficili – ha sottolinato l'assessore Kniahynicki – per il mondo della cultura in generale, per il Molise e per Isernia in particolare, perché le difficoltà sono state tante per fare in modo che questo mondo non si fermasse totalmente. L'artista, però, dà il meglio di sé quando c'è il pubblico. Ora finalmente il mondo della cultura riparte da Isernia che ha un potenziale enorme, grazie alla presenza dell'auditorium, che altri luoghi non possono vantare. Una struttura dalla capienza di 700 posti, tra le più grandi del centro sud. Rispettando le limitazioni anti-Covid, sarà possibile avere in sala 350 persone che potranno fruire in totale sicurezza dello spettacolo dal vivo e spero che questo sia da stimolo per tanti che in questi mesi non hanno potuto godere di eventi dal vivo. Al pubblico – ha concluso - sarà data la possibilità di rivivere momenti che sembrano lontani nel tempo, perché risalgono all'inizio dello scorso anno”.

