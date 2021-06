‘Mondo Molise’: presentata la due giorni di eventi in programma nel fine settimana a Larino

Il territorio frentano, con la sua storia ultra-millenaria e le sue produzioni di qualità, al centro del progetto ideato dall’associazione “Terra Sana Molise” e finanziato dal bando “Turismo è Cultura”

LARINO. Si è tenuta questa mattina al Palazzo Ducale la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Mondo Molise”, in programma nel fine settimana nel centro frentano. La manifestazione fa parte dell’omonimo progetto ideato dall’associazione Terra Sana Molise e finanziato dalla Regione nell’ambito del progetto “Turismo è Cultura”.

L’iniziativa in programma nelle giornate del 5 e 6 giugno intende dare un contributo progettuale alle numerose aziende del territorio che operano nel campo della coltivazione e commercializzazione di prodotti biologici, rispettando l’identità del territorio. Particolare attenzione verrà riservata ad espressioni, tradizioni, arti performative; pratiche sociali e rurali; conoscenza di azioni che si legano alla natura e al tema della sostenibilità ambientale.

“La parola chiave interpretativa – spiegano i promotori dell’associazione “Terra Sana Molise – è Genius Loci, inteso come la capacità di estrarre la sintesi dei valori identitari di un territorio e della sua tradizione culinaria. Genius Loci, come motore della customer experience, nel rispetto della sostenibilità ambientale, sociale e come potenziale risorsa di rilancio dell’ economia. Il mondo biologico nel Molise – aggiungono - è da considerarsi come un patrimonio culturale che caratterizza il mondo rurale e garantisce una corretta e sostenibile gestione dei sistemi naturali attraverso il mantenimento e il miglioramento degli ecosistemi della nostra regione.

Attenzionato anche dall’Unesco come patrimonio immateriale in quanto fonte di conoscenze e competenze che vengono trasmesse tra generazioni, il biologico non si limita alla ricerca e innovazione solo per vincere le sfide dell'agricoltura globale, ma ha anche l’obiettivo di difendere e valorizzare quel patrimonio culturale da cui proviene. Un patrimonio – concludono i promotori del progetto - che è costantemente “rigenerato” dalle comunità in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura, con la storia che dà loro senso di identità e continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana”.