Una copia della Costituzione per tutti i 18enni, la cerimonia di consegna

L'evento a Macchiagodena in occasione della festa della Repubblica. Il dono in favore di 10 ragazzi





MACCHIAGODENA. In una Biblioteca Comunale gremita, ma nel rispetto dei protocolli Covid-19, dalle ore 18 di ieri (2 giugno, ndr), il sindaco di Macchiagodena, Felice Ciccone, ha voluto donare una copia della Costituzione italiana ai giovani che hanno compiuto 18 anni nel corso del 2021.

All’evento, insieme al primo cittadino, hanno partecipato figure di primo piano del sindacato e della cultura molisana, quali Paolo De Socio (Cgil Molise), Giovanni Notaro (Cisl Abruzzo e Molise), Claudio Perna (Uil) e Antonio D’Ambrosio (giornalista).

I relatori hanno affrontato diversi temi, come: il futuro, i diritti e il lavoro. Poi gli studenti presenti in sala, non senza emozione, hanno ricevuto la copia della Carta Costituzionale direttamente dalle mani di un proprio familiare. Il pomeriggio è stato introdotto da un intermezzo musicale, ‘firmato’ Rino Gaetano. La sempre attuale canzone “Ma il cielo è sempre più blu” ha coinvolto tutti i partecipanti, che successivamente, in piedi e con la mano sul cuore, hanno anche intonato l’Inno d’Italia, a suggello della manifestazione.

Ecco i nomi delle ragazze e dei ragazzi che hanno ricevuto il prezioso dono dal Comune di Macchiagodena: Roberta De Gregorio, Zelinda Di Pardo, Melissa Di Rubio, Alessia Giancola, Luca Gianfrancesco, Armando Massaro, Ermanno Midea, Antonio Piscitelli, Antonio Ruscitto, Manuela Zannella.

