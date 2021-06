Isernia, successo per 'Si balla all’aperto': l’iniziativa di Time to Dance Academy

La scuola di danza isernina, della maestra Angelica Fino, riparte: tante presenze per un pomeriggio all’insegna del divertimento

ISERNIA. L’area dell’ex terminal si ravviva con i balli all’aperto offerti dalla Time to Dance Academy: l’iniziativa della scuola di danza diretta dalla maestra e ballerina professionista Angelica Fino, che ha deciso di ripartire dando la possibilità a tutti di tornare in pista dopo lunghi mesi di stop.

Per bambini, ma anche per gli adulti, un po’ di normalità dopo tanti mesi di chiusura. Nell’occasione si sono tenute lezioni di ballo di tutti i generi – dalla baby dance, all’hip-hop, dal liscio al caraibico fino ai balli di gruppo – aperte a tutti. L’obiettivo è sempre stato quello di restituire ai cittadini “un po’ di quella normalità che la zona bianca in Molise sembra averci portato!”.

Durante tutte le attività è stato garantito il rispetto delle norme anti Covid, con l’evento che si è svolto tramite la prenotazione alle lezioni.

