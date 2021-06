‘Giù’ il murale dalla casa del sindaco: l’opera di Alice Pasquini sta per scomparire, ecco perché

Civitacampomarano/ Nel paese dei murales fa discutere l’intervento edilizio su un immobile di proprietà del primo cittadino, programmato dall’anno scorso e perfettamente legittimo. Lui fa chiarezza sui social: no a polemiche strumentali

CIVITACAMPOMARANO. Fa discutere il caso del murale che dovrà essere abbattuto a Civitacampomarano, il paese che del festival del murales, il Cvtà street fest, ha fatto la sua bandiera.

L’opera, realizzata dalla street artist di fama internazionale Alice Pasquini, una delle poche artiste del settore citate nell’Enciclopedia Treccani – nonno di Civitacampomarano e tra le promotrici del festival fin dalla prima edizione nel 2016 - raffigura una ragazza che si copre il volto con le mani ed è tra le più note da lei realizzate. E insiste su un immobile che è di proprietà del sindaco del paese, Paolo Manuele, tra i più convinti sostenitori del Cvtà street fest.

Il murale tuttavia rischia di scomparire per sempre, come riferito dal quotidiano online ‘Molise Tabloid’ e, in secondo luogo, dalla rivista d’arte ‘Artribune’, che riferiscono di associazioni locali che si sono mobilitate affinché il murale non venga rimosso e continui ad attrarre visitatori, al pari delle opere presenti sulle facciate di molte delle case del paese.

Ma il primo cittadino non ci sta e con un post sul proprio profilo Facebook ha cercato di fare chiarezza su “una non notizia”, come lui l’ha definita, forse con un po’ troppa sicurezza. “Dallo scorso anno – scrive Manuele - ho condiviso con gli organizzatori locali del festival l’idea che stavo valutando un intervento strutturale su casa mia e allora spiego (seppur non devo spiegazioni) alcune cose. Premetto, il murales realizzato da Alice è per tanti e anche per me un simbolo, oltre che un’espressione artistica stupenda. Da quel murales realizzato nel 2015, un anno antecedente alla prima edizione del festival, è nata l’idea di organizzare l’evento. Civitacampomarano, grazie ad Alice e alla street art ha avuto una vetrina inimmaginabile. L’opera come detto risale al 2015, io quella parte di immobile l’ho acquistata nel 2019. Lo scorso anno, quando ho appunto anticipato dell’intervento, come possono testimoniare tante persone, ho illustrato che avrei valutato se fosse stato possibile conservarlo. In base al progetto tecnico che si sta redigendo, oggi emerge che ciò non è possibile. Sempre lo scorso anno ho detto che ero anche disponibile a pagare la realizzazione di una nuova opera, o la stessa, ma non spetta a me decidere. Ciò a riprova che, difformemente a quanto circola, non c’è alcuna contrapposizione con l’associazione organizzatrice del festival, ma anzi condivisione e volontà di fare le cose per la comunità”.

Il sindaco smentisce anche pericoli di crollo della struttura: “Un intervento di adeguamento sismico o di abbattimento e ricostruzione si può eseguire anche non essendoci pericoli di crollo. Inoltre, sempre a Civitacampomarano, oltre a tanti altri luoghi sparsi in Italia e nel mondo, altri privati che hanno dovuto fare interventi hanno rimosso le opere e nessuno ha detto nulla (perché nel diritto non c’è nulla da dire). Infine ricordo che, come previsto nelle manifestazioni di interesse che sottoscrive chi mette a disposizione le pareti, gli interventi di messa in sicurezza e gli interventi straordinari sono contemplati per rimuovere le opere (che non hanno comunque alcun vincolo). Credo di essere un privato cittadino e di poter esercitare, nei limiti delle norme, gli analoghi diritti sulla sua proprietà al pari di ogni altro cittadino. A Civitacampomarano per le ragioni sopra esposte, del significato che ha il festival e le sue opere, in particolare questo murales, io e gli organizzatori – conclude Manuele - ci siamo posti interrogativi per coniugare l’intervento alla permanenza dell’opera, cosa che probabilmente altrove non capita”.

Resta da capire, dunque, se sarà realizzata una nuova opera della Pasquini, chi la pagherà e se – come proposto da Artribune – non sia il caso di realizzare ex novo lo stesso murale.

isNews ha provato anche a contattare l’artista, per ora senza esito, ma si riserva di provare ancora per raccogliere anche il suo punto di vista sulla vicenda.

Intanto, dal 17 giugno partirà la nuova edizione del festival – seppure in modo differente dal passato - che vedrà la partecipazione degli artisti Cristian Blanxer e Thiago Mazza, in due sessioni differenti: lo spagnolo sarà a Civitacampomarano dal 17 al 24 giugno, mentre il brasiliano lavorerà dal 1^ al 7 luglio. E Pasquini, ancora lei, sarà la ‘mente’ dietro la bella manifestazione.

