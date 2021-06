Il Molise dei Castelli in onda su Rai1 a "Paese che vai"

Sono cinque gli scenari che faranno da cornice alla trasmissione: Venafro, Monteroduni, Campobasso, Gambatesa e Termoli

VENAFRO. Sono iniziate in mattinata dal Castello Pandone le riprese della trasmissione di Rai1 “Paese che vai”, condotta da Livio Leonardi, in Molise.

“Una nuova vetrina nazionale per la nostra regione” ha dichiarato l’assessore regionale al turismo e alla cultura, Vincenzo Cotugno, presente in mattinata per l’avvio delle riprese.

Sono cinque gli scenari che faranno da cornice alla trasmissione: Venafro, Monteroduni, Campobasso, Gambatesa, Termoli, per contribuire a promuovere il suggestivo “Molise dei castelli”.