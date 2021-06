Una campana stilizzata all'ingresso di Agnone per dare il benvenuto ai turisti

Il progetto è stato presentato questa mattina in Provincia a Isernia in occasione della sottoscrizione dell'accordo con l'ente di via Berta e il Rotary Club

AGNONE. Dopo i mesi complicati a causa dell'emergenza Covid, ad Agnone si torna a programmare, puntando sulle peculiarità che rendono unico il territorio. Tra i progetti messi in cantiere c'è l’installazione di una campana stilizzata presso la rotonda presente in contrada Montagna, all’ingresso della cittadina altomolisana.

Per questo oggi, nella sala consiliare dell’ente di via Berta a Isernia, si è tenuta la conferenza di presentazione del protocollo d’intesa tra il Comune e il Rotary Club di Agnone e la Provincia relativo al progetto 'Conosciamo l’Alto Molise partendo da Agnone, il paese delle campane'.

Il progetto prevede la realizzazione dell'opera che abbellirà una delle porte d’ingresso al paese più importanti “e – ha sottolineato il sindaco Daniele Saia - sarà sicuramente un biglietto da visita per tutti i turisti che sceglieranno di trascorrere le loro vacanze nelle nostre terre. La rotonda abbellita dall’installazione verrà inaugurata nel corso del 2022.

“Ringrazio il Rotary Club di Agnone e la presidente Manuela Di Lullo – ha sottolineato il primo cittadino - per la bellissima proposta, l’ingegnere Rosita Levrieri per la professionalità espressa nella stesura del progetto, la Pontificia Fonderia Marinelli per il costante impegno e la Provincia di Isernia per l’attenzione mostrata nei confronti dell’iniziativa, grazie alla disponibilità del presidente della Provincia Alfredo Ricci e del responsabile dell’Ufficio tecnico provinciale Lorenzo Di Iacovo”.

