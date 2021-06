Il vincitore del World press photo 2021 ospite a San Biase

Due giorni di incontri culturali incentrati sul fotogiornalismo

SAN BIASE. Per il secondo anno consecutivo, appuntamento con la fotografia d’autore nel borgo di San Biase: ospite, Antonio Faccilongo, vincitore del World press photo Story of the year 2021.

Attesa per la data del 2 luglio alle ore 21, quando l’autore illustrerà il progetto vincitore del celebre premio di fotogiornalismo, dal titolo 'Habibi'. L’opera narra di una storia d’amore e di attesa, nel contesto della guerra israelo-palestinese, uno dei conflitti più lunghi della storia.

L’incontro sarà moderato dal fotogiornalista Fausto Podavini, due volte vincitore del World press photo. Il giorno successivo, dalle ore 15.30 alle 18.30, i due fotografi, insieme a Lucia Perrotta, prenderanno parte a incontri e letture portfolio gratuite, cui sarà possibile prenotarsi inviando un’e-mail al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

L’apertura sarà scandita dall'inaugurazione di 'Un' p' du' San Biase e la Morra' (ore 18.30), l’esposizione fotografica di Alessia Parisse e Fabrizio Bagnoli, curata da Fabio Moscatelli.

Un ventaglio di occasioni di scambio e di confronto per appassionati, fotografi e fotoamatori che terminerà nella serata del 3 luglio.

In seguito alla cena con i fotografi, vi sarà la proiezione in piazza Roma di lavori fotografici a cura di vari autori, nel corso di un talk sulla fotografia di reportage e i suoi nuovi linguaggi.

Il moderatore della serata sarà Fabrizio Bagnoli, il quale dialogherà con Antonio Faccilongo e Fausto Podavini. L’evento è organizzato dall'Associazione Il Cavaliere di San Biase e dal WSP Photography (collettivo di fotografi freelance), con la partecipazione del 'Centro per la fotografia Vivian Maier' e dell'Associazione 'Sei torri' di Campobasso, sotto il patrocinio del Consiglio regionale del Molise e dal Comune di San Biase.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!