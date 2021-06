Nei luoghi di Charles Moulin con ‘Akurunniar Trek’

Una nuova passeggiata naturalistica tra i luoghi del pittore innamorato del Molise

BOJANO/ISERNIA. L’associazione ‘Akurunniar Trek’ presenta un nuovo appuntamento escursionistico domenica 13 giugno.

Il collettivo bojanese-isernino, costantemente attivo sul territorio nell’ambito escursionistico, sportivo e naturalistico propone una nuova avventura, questa volta nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Sarà l’occasione per contemplare i luoghi immersi nel paesaggio delle Mainarde molisane e per ammirare il risveglio primaverile della natura, dirigendosi verso il monte Marrone.

Sul posto, si potrà visitare il suggestivo rifugio in pietra e legno costruito dal celebre pittore francese Charles Moulin. L’artista, agli inizi del secolo scorso, scelse volontariamente di condurre una vita da eremita, stabilendosi nella splendida cornice molisana, rinunciando alle comodità, alla notorietà e alla mondanità.

L’escursione avrà inizio alle ore 8.30, con ritrovo presso l’hotel Europa di Isernia.

Alle 9.15 è prevista l’arrivo nella località di partenza, dove verranno lasciate le auto e avverrà un briefing propedeutico al cammino e l’inizio dello stesso. La conclusione è prevista alle 17.30. Il grado di difficoltà è di livello escursionistico (E).

Si consiglia un tipo di abbigliamento consono e attrezzatura idonea a un ambiente montano: scarpe da trekking, zainetto, pantaloni da trekking lunghi, intimo traspirante, maglietta traspirante, maglia di pile o felpa, giacca, crema da sole, cappello, guanti, bottiglia d'acqua, macchina fotografica e binocolo (per chi ne è in possesso).

Per gli interessati, è gradita la prenotazione entro domani, sabato 12 giugno, rivolgendosi ai seguenti contatti:



328.1530768 (Simone)

329.7916558 (Erennio)

E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

L’associazione si avvale della competenza di guide esperte Gae (Associati ad Aigae - Associazione italiana guide ambientali escursionistiche, Guide Uisp- canoa e raft, guide di mountain bike, Accademia nazionale di Mtb, Soci del Club 2000m).

L’evento si svolgerà nel rispetto del protocollo operativo Covid 19.

