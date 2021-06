Disavventura per Alessandro Borghese alla stazione di Termoli: il treno in ritardo di mezzora

In ritardo clamoroso il treno su cui il noto chef e conduttore del programma di successo “4Ristoranti” doveva salire. Lui ci ha scherzato sopra ed ha inscenato una diretta instagram insieme ai pendolari infuriati

TERMOLI. Il treno diretto a Milano in ritardo di più di mezzora. Tra i passeggeri in attesa questa mattina sotto il sole cocente alla stazione di Termoli c’era anche lui, Alessandro Borghese. Il noto chef stellato in questi giorni ha girato la sua trasmissione di successo, “4Ristoranti", proprio nella città adriatica.

Ma proprio oggi, al momento dei saluti, qualcosa è andato storto. Anche Alessandro Borghese ha potuto constatare che in Molise prendere un treno è una missione se non impossibile, alquanto difficile. Lui ci ha scherzato sopra, inscenando una diretta instagram con altri pendolari in attesa di un treno che non arrivava.

