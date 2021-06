Agricoltura sostenibile: si apre il sipario su ‘Proses’

Il Molise protagonista di un progetto internazionale per favorire lo sviluppo sostenibile

JELSI. Occhi puntati su Jelsi, nei giorni di oggi e domani, 16 giugno, per il primo workshop di ‘Proses’.

Il progetto si articola in una serie di workshop da remoto, tesi alla promozione dell'economia sociale per l'agricoltura sostenibile e lo sviluppo rurale (promoting social economy for sustainable agriculture and rural development).

Gli incontri avverranno nell’ambito del programma comunitario ‘Cosme’. L’obiettivo è quello di costruire reti di relazioni e scambi di buone pratiche tra aziende, enti, e associazioni di categoria che si occupano di agricoltura sostenibile, sociale e multifunzionale in quattro Stati partner: Turchia, Spagna, Portogallo, Italia.

Con il supporto tecnico del ‘Gal Molise verso il 2000’, il comune di Jelsi sarà il partner per l’Italia e il tema centrale del progetto sarà la condivisione di alcune buone pratiche produttive del territorio. Le aziende molisane protagoniste potranno interfacciarsi con altre realtà europee al fine di condividere e di attivare un processo di consapevolezza e crescita professionale.

In tal modo il Comune di Jelsi racconterà se stesso, in quanto rappresentante delle piccole comunità delle aree interne d’Italia e porterà esempi di esperienze locali che hanno avuto la capacità di tradurre l’agricoltura tradizionale in pratiche sostenibili e di crescita sociale.

Al primo workshop, in collegamento da remoto con la Turchia, seguiranno altri appuntamenti, tra cui uno nella città di Carmona (Spagna). Successivamente vi sarà un collegamento anche da Jelsi, che per l'occasione ospiterà i partner e gli stakeholder spagnoli, portoghesi e turchi.

