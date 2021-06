Musei e cultura, via alle aperture straordinarie

Un ricco calendario di eventi culturali in vista delle Giornate europee dell’archeologia, in programma dal 18 al 21 giugno

CAMPOBASSO. La direzione regionale dei musei del Molise, in occasione delle ‘Giornate europee dell’archeologia’ (18-20 giugno) e della ‘Festa della musica’ (21 giugno), annuncia un programma di eventi culturali, aperture straordinarie e visite guidate nei siti di maggiore interesse culturale della regione.

Per la giornata di venerdì 18 giugno, si segnalano i seguenti appuntamenti. Presso il Museo sannitico di Campobasso avranno luogo una serie di visite guidate tematiche, con ingresso gratuito al museo dalle 16:00 alle 18:30. Previsto un ciclo di conferenze a Palazzo Japoce – Auditorium, dove sarà consentita la presenza di 15 partecipanti in presenza, previa prenotazione obbligatoria. In alternativa, sarà possibile seguire le conferenze in streaming.

Nella giornata di sabato 19 giugno, presso il santuario italico di Pietrabbondante sarà inaugurata la nuova pannellistica alla visita, realizzata per permettere ai visitatori una maggiore comprensione delle vestigia archeologiche presenti nel sito

I pannelli esplicativi, realizzati in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Archeologia e storia dell’arte (Inasa), contengono testi in italiano e in inglese, realizzati con un particolare font ad alta leggibilità adatto anche a persone dislessiche. Si tratta di un primo passo volto ad aumentare progressivamente l’accessibilità dell’area archeologica, rendendola luogo di inclusione.

Isernia ospiterà la riapertura del padiglione degli scavi del museo nazionale del Paleolitico, dopo un periodo di chiusura per lavori alle coperture e miglioramento delle condizioni di temperatura e umidità dell'aria. Dunque, tornerà visitabile l’area archeologica, parte integrante del parco, sviluppata attorno al giacimento di Isernia La Pineta. Il percorso sarà curato dall’ associazione Me.Mo Cantieri Culturali.

Nella data del 19 giugno, inoltre, avranno luogo le aperture straordinarie dei seguenti siti d’interesse, a Campobasso e provincia: Museo sannitico, museo palazzo Pistilli, castello di Capua (Gambatesa), museo della città e del territorio (Sepino), castello di Civitacampomarano.

Nella provincia di Isernia, invece l’apertura straordinaria riguarderà il museo nazionale del Paleolitico, mentre a Venafro riapriranno il Museo nazionale del castello Pandone e il Museo archeologico.

Nella data di domenica 20 giugno, sarà possibile prendere parte a visite tematiche presso il complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno, il museo del Paleolitico di Isernia e il museo sannitico di Campobasso.

Il tutto avverrà nel rispetto della vigente normativa anti Covid.

Per ulteriori informazioni: www.beniculturali.it; www.musei.molise.beniculturali.it.

