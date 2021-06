Dall'incontro all'anfiteatro di Larino alla guida targata Lonely Planet: il ricordo di Selvaggia Lucarelli

Pubblicata la guida turistica dedicata all’Abruzzo e al Molise, nata anche grazie all’incontro avvenuto tra l’autore Luigi Farrauto e la nota giornalista e blogger romana che oggi torna a ribadire: "Il Molise mi è entrato nel cuore"

ABRUZZO-MOLISE. Tutto è nato da un incontro avvenuto la scorsa estate all’Anfiteatro Romano di Larino. E’ quel momento che Selvaggia Lucarelli ricorda oggi come tra i più piacevoli di un anno difficile, servito per riscoprire la bellezza di viaggiare in Italia. Quel momento è stato l’incontro della nota giornalista con Luigi Farrauto, autore per Lonely Planet con Remo Carulli e Denis Falconieri della prima guida turistica Abruzzo e Molise, con tanto di suggerimenti degli esperti, itinerari consigliati e attività all'aperto.

La Lucarelli in un post pubblicato oggi sulla sua pagina facebook torna su quell’incontro da cui è nata una solida amicizia tra i due all’insegna dell’amore per due regioni entrate nel cuore della giornalista e blogger.

Il Molise dal mare di Termoli, all’anfiteatro di Larino fino alle cascate di Carpinone. Luoghi suggestivi che lo scorso anno in molti hanno conosciuto anche grazie al viaggio-reportage compiuto da Selvaggia Lucarelli. Oggi con la guida targata Lonely Planet la ‘regione che non esiste’ torna nuovamente alla ribalta nazionale, nel mentre sta iniziando l’estate che tutti sperano possa essere quella della rinascita economica, dopo tanta sofferenza.

