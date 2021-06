Premio Paci, quattordicesimo appuntamento: l’intervista a Veronica Montanino

Chiacchierata a tutto campo di Gioia Cativa con l’artista romana



Quattordicesimo appuntamento video del P.A.C.I. 2020-21 dedicato all'artista romana Veronica Montanino che, intervistata dal critico d’arte Gioia Cativa, risponde alle nostre ormai consuete domande. Montanino ci dice di la pars sociale e autonoma dell’arte siano due aspetti biunivoci di una stessa entità, e di come si qualifichi il rapporto tra autore e opera in termini di responsabilità.

GC - Arte inclusivista o esclusivista? Ovvero: è giusto che l’arte si carichi di valori altri trasversali plurimi, che appartengono di più alle sfere delle scienze sociali, umane, urbane, ecologiche politiche o è più giusto perseguire l’idea Crociana dell’arte come disciplina autonoma?

VM - Io non ragionerei in termini di giusto o sbagliato ma in termini di inevitabilità. È inevitabile che l’arte si faccia carico delle questioni sociali, umane, antropologiche, ambientali ecc. Per un motivo anche molto semplice, dal momento che gli artisti sono immersi nel mondo, nella realtà che li circonda ed è del mondo che gli artisti ovviamente parlano, rivolgendosi al mondo; parlano ovvero a chiunque sia in grado di intercettare il messaggio proveniente dalle proprie opere. Si parla tanto di arte relazionale come se fosse una sottocategoria dell’arte, ma in realtà tutta l’arte è intrinsecamente relazionale, perché prevede una attività, una partecipazione da parte dello spettatore, senza la quale l’arte non esisterebbe neanche. È chiaro che è una forma di comunicazione estremamente sofisticata che prevede l’interazione con gli altri, quindi da questo punto di vista, esclusivista non può essere quasi per definizione. Io credo che l’arte è intrinsecamente sociale e intrinsecamente politica, perché tratta della libertà di espressione, che è una questione del singolo e contemporaneamente una questione che riguarda tutti. Tuttavia è vero anche che non si può del tutto evadere il problema dell’autonomia, intanto perché bisogno dire che l’arte non è strettamente funzionale a nulla di particolare. La differenza specifica dell’arte è proprio questo non servire a nulla e questa differenza gli va riconosciuta come un carattere distintivo.

L’autonomia dell’arte si apre anche ai luoghi in cui l’arte trova svolgimento. I luoghi dell’arte per esempio sono per definizione luoghi della separazione. Io direi che il problema è biunivoco: sotto il profilo “strutturale” l’arte è autonoma ma, non si può slegare dagli aspetti della vita, della società. Farlo è una “perversione”, nel senso che io penso che l’arte sia la pratica più “umana” che esista.

GC - Uno degli effetti collaterali di questa pandemia è che ci ha costretto a ripensare le nostre abitudini compreso quella di fruire dell’arte nei suoi spazi tradizionalmente intesi. In che modo è cambiato lo spazio dell’arte? Quali gli aspetti negativi e quelli positivi?

VM - Personalmente non ho la sensazione che lo spazio dell’arte sia molto cambiato. Credo che una rivoluzione dello spazio dell’arte, ci sia stato con l’avvento dei social, attraverso i quali si sono aperti una miriade di spazi virtuale, autoprodotti, nei quali ciascuno di noi ha la possibilità di rendersi visibile, presente, ecc., segnando un’enorme differenza nella gestione della visibilità stessa, la quale ha smesso di dipendere dai canali “ufficiali”. Un fenomeno che certamente ha preceduto la pandemia, ma che con essa si è intensificato, ma che non riguarda questo momento specifico. Di più lo spazio fisico dell’arte è cambiato, soprattutto i musei di arte antica hanno subito l’assenza di turisti. Fino a due anni fa eravamo abituati a vederli invasi da turisti di ogni specie e provenienza. Oggi questa tendenza giocoforza è sicuramente cambiata verso una fruizione dell’arte più attenta. Anche nei luoghi dell’arte contemporanea, dove folle oceaniche comunque non ci sono mai state, gli ingressi contingentati hanno costretto ad una fruizione più consapevole, con un tempo, una lentezza di fruizione e comprensione delle opere diversa, che probabilmente giova all’arte ma anche al fruitore.

Mi è sembrato anche che fra gli effetti benigni innescati dalla chiusura dei musei, ci sia il recuperato desiderio di frequentare certi luoghi quando poi ritornano accessibili.

GC - Qual' è il ruolo dell'artista nei confronti della propria opera?

VM - Io penso che l’essere dell’artista sia indistinguibile, inseparabile dalla prassi artistica. Dovrei forse parlare di responsabilità verso me stessa perché l’opera è sicuramente Me. Allora penso che si debba parlare di onestà, di coerenza, di dedizione, l’essere fedeli alla propria ricerca. Fatti “normali” per un artista.

GC – ho sempre pensato che le opere d’arte siano un’estensione del corpo dell’artista.

VM - esatto. Anche in questo caso il ragionamento potrebbe essere biunivoco nel senso che l’opera una volta che è stata realizzata si separa dall’autore e può in qualche misura essere considerata qualcosa di finito che prosegue per una strada propria. Una volta che l’opera si è separata è come se diventasse “maggiorenne”, non sento più di avere una responsabilità nei sui confronti.

GC - Durante questa pandemia molti hanno usufruito della socialità dell'arte come momento di aggregazione "a distanza". Pensi che questo potrà cambiare la posizione che l'arte ha nella società oppure si tratta di un momento transitorio che finirà col riportare l'arte in un ambito di nicchia come molti hanno sempre pensato e pensano?

VM - quello che è mutato con la pandemia è stato l’aumentare dello spazio di connettività. Lo spazio virtuale dell’arte c’era già prima, poiché la rappresentazione artistica si presta alla virtualizzazione dello spazio. L’immaterialità dell’immagine che si presta alla virtualità c’era già prima della pandemia. A cambiare è stata la contrazione dello spazio fisico la quale ha ingenerato un aumento dello spazio virtuale e della connettività, delle possibilità di incontro, accorciando di fatto le distanze anche se in modo virtuale. È vero probabilmente che, di per sé questo incontrarsi nell’etere è senz’altro un grande vantaggio, una grande comodità, se non fosse che in pochissimo tempo siamo già passati alla modalità dell’”overloading”, di un sovraccarico pazzesco di spazi virtuali, di convegni, di meeting, che è impossibile seguire tutti perché si sovrappongono e quindi paradossalmente è ancora più difficile o incontrarsi! Tra l’altro va detto anche che la modalità visiva dello schermo è molto impegnativa, almeno per me, perché non consente come nella dimensione fisica di avvicinarti o allontanarti dall’interlocutore o dell’oggetto che stai guardando, per cui avendo lo schermo sempre alla stessa distanza e densità, si spendono maggiori energie.

Io mi voglio augurare che in futuro la modalità di fruire degli spazi in generale, non solo di quelli dedicati all’arte, resti ibrida, fisica e virtuale.

GC - Quali prospettive evolutive prevedi nella tua ricerca?

VM - io lavoro molto sull’idea della metamorfosi e quindi è importante per me che la mia ricerca rispetti questo mio sentimento cangiante. È molto personale questa esigenza altrimenti andrei verso le derive della noia. Non posso del resto dire in che modo preciso cambierà, perché il mio lavoro si sviluppa in simbiosi con gli spazi, i progetti e le cose che sono chiamata a fare di volta in volta, in modo quindi abbastanza imprevedibile.

