Al via ‘Molichrom’: il primo festival della fotografia nomade in Molise

Giovedì a Campobasso ci sarà la presentazione del ciclo di eventi: tre mostre dislocate sul territorio regionale con autori d'eccezione come il canadese Joey Lawrence e Giuseppe Nucci, celebre fotoreporter di origini molisane

CAMPOBASSO. Giovedì 24 giugno, alle ore 10, presso gli spazi del palazzo Gil (via Milano) avrà luogo la presentazione del ‘Molichrom’, il primo festival di fotografia nomade in Molise.

Il ciclo di eventi culturali è promosso dall’ ‘Aps Tèkne’, nell’ambito del programma ‘Turismo è Cultura’- patto per lo sviluppo della Regione Molise.

Campobasso ospiterà figure di rilievo nel settore della fotografia, e in occasione della presentazione della rassegna, saranno presenti Eolo Perfido, direttore artistico della manifestazione, Donato Toma, presidente della Regione Molise e Vincenzo Cotugno, assessore regionale al turismo e alla cultura.

Inoltre, saranno ospiti anche i sindaci dei comuni partner dell’iniziativa, Giuseppe Tullo (Montagano) e Antonio di Pasquo (Pietrabbondante), e due dei fotografi coinvolti nel progetto: Joey Lawrence, fotografo e regista canadese, e Giuseppe Nucci, celebre fotoreporter di origini molisane, salito nell’olimpo della fotografia mondiale.

Nell’occasione, sarà presentata alla stampa la mostra fotografica “Nomads” di Joey Lawrence che, da venerdì 25 giugno fino al 31 luglio, sarà aperta al pubblico nella sala esposizioni del Palazzo Gil di Campobasso.

Di notevole interesse, per appassionati delle immagini e non, la presenza dei due fotografi partecipi all’evento.

Joey Lawrence (Joey L.) è un fotografo e regista canadese, con base in Etiopia ad Addis Abeba e negli Stati Uniti a New York, celebre per il suo lavoro che si divide tra incarichi di alto profilo e progetti umanitari. In quanto fotografo professionista autodidatta, ha costruito il suo stile dedicando tempo e risorse a progetti personali ideati per cercare di fare emergere il tratto dell’umanità, con le sue storie in comunità e circostanze invisibili alla maggioranza delle persone.

Lawrence ha lavorato nel mondo della pubblicità e per i migliori marchi collaborando con ‘National geographic-channel’, ‘Disney+’, ‘Kerala Tourism’, ‘US Army’, ‘Vanity Fair’, ‘Canada Goose’ e ‘Lavazza’. Le sue immagini sono regolarmente presenti su riviste e cartelloni pubblicitari di tutto il mondo.

Egli ha fotografato celebri personaggi dello spettacolo e dello sport, tra cui Christian Bale, Matthew McConaughey, Robert De Niro, Danny DeVito, Jennifer Lawrence, Jessica Chastain, David Beckham, tra gli altri.



Giuseppe Nucci nasce nel 1982 a Sant’Angelo del Pesco, nell’alto Molise.

Nel corso degli ultimi anni ha focalizzato la propria attenzione su progetti documentaristici con cui ha ottenuto numerose pubblicazioni internazionali fra cui spiccano ‘National Geo-graphic Magazine’ e ‘Stern’. Nel 2018 ha vinto un ‘Poyi’, prestigioso premio legato al fotogiornalismo.

Attualmente vive a Roma, sua città di adozione.

Nucci rappresenterà il Molichrom a Pietrabbondante, con due mostre: la prima all’interno del palazzo comunale dal titolo “Along the shepherd's highways”, interamente dedicata alla transumanza e “Dentro Terra”, una mostra diffusa lungo le vie e le piazzette di Pietrabbondante sul tema della vita dei piccoli centri dell’Appennino.

