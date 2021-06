Unimol: il Dipartimento di bioscienze e territorio organizza i ‘Summer camp’

Dalla metà di luglio le vacanze ricreative e didattiche aperte agli studenti delle scuole superiori

PESCHE. Si terranno a metà luglio i ‘Summer Camp’ organizzati dal Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Unimol di Pesche.

Cos’è un ‘Summer Camp’ È una vera e propria vacanza in cui attività ricreative e didattiche si fondono insieme e generalmente riguardano argomenti relativi ad un ambito scientifico specifico. Questi organizzati a luglio saranno su tematiche specifiche legate alla biologia, all’informatica, all’ingegneria e al turismo.

Sarà una iniziativa completamente gratuita, rivolta agli studenti delle scuole superiori che hanno appena concluso il IV ed il V anno e che potranno scegliere quale Summer Camp frequentare in funzione dei propri interessi.

Le attività si snoderanno attraverso esperimenti e attività, finalizzate al divertimento e alla conoscenza, parlando e facendo scienza.

Ai partecipanti verrà data la possibilità di entrare nel mondo universitario partecipando a tutte le iniziative previste.

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 giugno per i Summer Camp in biologia, ingegneria e turismo e fino al 5 luglio per il Summer Camp in informatica (il numero dei posti è limitato).

Per scoprire tutte le info consultate il sito https://www2.dipbioter.unimol.it/summer-camp/.

