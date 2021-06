Festival della fotografia nomade, il Molichrom incanta il pubblico

Oggi l’inaugurazione della terza mostra a Montagano. Nel pomeriggio l’ultimo appuntamento con la lecture con il giornalista Michele Smargiassi

CAMPOBASSO. Prosegue con successo Molichrom, il festival della fotografia nomade. Oggi alle 11 nella sala Belvedere di Montagano sarà inaugurata la terza mostra del festival, alla presenza del sindaco Giuseppe Tullo e dell’Amministrazione comunale. Nel comune alle porte di Campobasso saranno protagoniste le foto del London Street Photography Festival, il più grande festival del Regno Unito dedicato alla fotografia di strada. Partner ufficiale della prima edizione del Molichrom: Festival, il LSPF porterà in mostra il Best OF del loro ultimo contest: 32 scatti dei finalisti e i migliori fotografi selezionati del 2020. L'obiettivo del LSPF, senza scopo di lucro, è costruire una comunità e stabilire e sviluppare una piattaforma per il networking, l'apprendimento e lo sviluppo attraverso mostre, workshop, conferenze, competizioni ed eventi associati.

Per concludere le attività del festival, ultimo appuntamento con la terza lecture prevista nel pomeriggio alle 17 con Michele Smargiassi, giornalista di origini molisane che scrive sulle pagine di Repubblica dal 1989 e che si occupa da quasi trent’anni di fotografia e cultura visuale. Nel 2009 ha creato il blog Fotocrazia: oltre a scrivere testi per mostre, articoli, cataloghi, riviste e volumi collettivi, prefazioni e postfazioni, ha pubblicato diversi libri. Il tema della sua lecture sarà “Quanto sei lontano, amico? Le fotografie, i migranti, l’esilio”: attraverso un percorso di fotografie, di ieri e di oggi, la conversazione pomeridiana cercherà di comprendere come la rappresentazione visiva del migrante, del nomade, dell’esule ha condizionato il pensiero, le opinioni, le scelte politiche ed etiche di popoli e governi.

Molichrom: è realizzato dall'Associazione di Promozione Sociale Tékne, grazie al programma "Turismo è Cultura" - Patto per lo Sviluppo della Regione Molise coordinato dall'Assessorato regionale al turismo e cultura e alla collaborazione di sponsor privati, oltre che al supporto delle Amministrazioni comunali di Montagano e Pietrabbondante.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!