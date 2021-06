Turismo ferroviario, i treni storici tornano in Alto Molise dopo 9 mesi di stop forzato

I viaggiatori alla scoperta delle meraviglie del territorio a bordo del convoglio che ha attraversato la tratta Sulmona-Carpinone

ISERNIA. Dopo ben nove mesi di stop forzato per colpa della pandemia, ieri il treno storico è tornato in Alto Molise. Viaggiatori entusiasti delle meraviglie che rendono unico il territorio.

Alle 8.45 il convoglio è partito da Sulmona per raggiungere Carovilli, con una sosta anche alla stazione di San Pietro Avellana, dove alcuni turisti hanno approfittato dell’occasione per un giro a piedi e in bici lungo i percorsi della riserva di Montedimezzo.

Diventata famosa come 'Transiberiana d'Italia', la suggestiva tratta Sulmona-Carpinone ha da poco preso il nuovo nome di 'Ferrovia dei Parchi', che esalta il territorio ricco di aree protette, sancito anche dal patrocinio dei due Parchi nazionali della Maiella e d'Abruzzo,Lazio e Molise, oltre che della Riserva MaB Collemeluccio-Montedimezzo Alto Molise. Una scommessa che negli anni si è rivelata vincente. Il rilancio della tratta infatti ha cambiato il volto dell'economia turistica del territorio, contribuendo a ridare slancio e visibilità alle peculiarità storiche e paesaggistiche che rendono unico il territorio di confine tra Abruzzo e Molise. Entra nel vivo dunque il cartellone per la stagione estiva organizzata dall’associazione Le Rotaie in collaborazione con la Fondazione FS Italiane e la direzione tecnica dell’agenzia di viaggi Pallenium di Palena.

Fino al 12 settembre, sono in programma 2 partenze il sabato e 1 partenza la domenica, ciascuna con un proprio itinerario: Alto Molise (1^ partenza del sabato, 08.45, arrivo a Carovilli); Altipiani Maggiori d’Abruzzo (2^ partenza del sabato, 10.00, arrivo a Roccaraso); Alto Sangro – partenza della domenica, 08.45, arrivo a Castel di Sangro.

