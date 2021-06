L’elegante fusione tra mare, enogastronomia e musica: arriva ‘Note di sale’

A Termoli sarà possibile cenare in barca, accompagnati dalla musica del maestro Simone Sala e dalle prelibatezze dello chef Antonio Trotta

TERMOLI. Il perfetto connubio tra buona musica e mare in una serie di raffinati eventi, con le ‘Note di sale’ in compagnia di Simone Sala.

Giovedì 1 luglio alle ore 19.30, a Termoli avrà luogo il primo appuntamento di una programmazione che accosta l’enogastronomia alla passione per il mare.

Sarà possibile, per la prima volta in Molise, degustare una cena in barca, al tramonto con l’accompagnamento di musica elegante.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il maestro Simone Sala, direttore artistico della manifestazione, e l’associazione ‘Termoli yachting 4.0’.

L’organizzazione proporrà un ricco ventaglio di eventi musicali a tema, legati a una proposta per la cena curata dallo chef molisano Antonio Trotta, noto per aver lavorato per il team Honda del motomondiale.

Gli appuntamenti, unici del loro genere, saranno riservati ad un numero ristretto di partecipanti, a causa della limitata capienza delle barche e ai fini del rispetto delle normative vigenti.

Pertanto è richiesta la prenotazione contattando il seguente numero: 344.3471516

