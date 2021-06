Rivive il tratturo, il meraviglioso ritorno sulle orme dei Colantuono

Vi raccontiamo, anche con un video, la parte iniziale della prima uscita sul tratturo Lucera-Castel di Sangro. La camminata da Santo Stefano a Torella del Sannio, con la presenza finale, e i prodotti, della famiglia di pastori che ha contribuito a portare la transumanza nel patrimonio dell’umanità Unesco.

di Maurizio Cavaliere

E’ stato rigenerante tornare sui tratturi dopo tutto questo tempo. Nonostante il caldo africano degli ultimi giorni, camminare sulle antiche autostrade verdi che tanta notorietà hanno dato al Molise, con il riconoscimento delle transumanze del mondo nel patrimonio immateriale dell’umanità, ha rimesso in circolo la voglia di muoversi degli amanti del trekking e della natura.

Domenica scorsa, un gruppetto di appassionati ha percorso uno dei tratturi Regi che attraversano anche le lande molisane: il Lucera-Castel di Sandro. Organizzazione affidata alla Fondazione Popoli e territori e all’Associazione ‘Tratturando’.

Da Santo Stefano, frazione di Campobasso, la partenza, seguendo le orme dei sanniti e quelle della famiglia Colantuono. Il percorso, infatti, è lo stesso dell’ultimo giorno di transumanza quando mandria e bovari si spostano dalle Quercigliole di Ripalimosani, attraverso continui saliscendi spezzati dal solenne guado del Biferno, fino al traguardo di Acquevive di Frosolone, la frazione abitata dalla famiglia di fratelli e cugini che tramandano la transumanza da diverse generarioni. Tragitto più breve, però: ‘sveglia’ a Santo Stefano (con l’abbondante colazione a base di ‘pastarelle’ e altri dolci fatti in casa), quindi più avanti di Ripa, e arrivo a Torella del Sannio dove il tratturo presenta ancora la sua naturale ampiezza di 111 metri o meglio 60 passi napoletani seguendo le misure del vecchio Regno.

La discesa verso il Biferno è stata inframezzata dai racconti e dai contributi esplicativi di Nicola Di Niro, direttore di Asvir Moligal, Maurizio Di Cristofaro, di Tratturando e anche dal veterinario Pasquale Luciani che su quel tratturo ci è nato e ci vive.

Apprezzata sul corpo e nella mente la brezza della vegetazione che lambisce il Biferno, e ascoltato il rumore calmo dell’acqua, il gruppo ha quindi proceduto con l’ascesa tutt’altro che dolce della collina, alla cui sommità svettano il castello D’Evoli e l’abitato di Castropignano. Ma prima di sperimentare il tratturo in salita, NIcola Di Niro si è soffermato ancora un po' per tracciare un ricordo di tre benemeriti della transumanza molisana: i due storici Renato Lalli e Natalino Paone (quest'ultimo morto da pochi giorni) cui si devono notizie, studi e preziose opere editoriali e l'indimenticato Ettore Carnevale, instancabile ed esperto mandriano della famiglia Colantuono, stroncato prematuramente dal Covid.

La visita all’antico maniero di Castropignano, in gran parte ristrutturato, ha rappresentato il momento migliore per coniugare l’aspetto naturalistico della lunga passeggiata con quello storico. Poi l’arrivo a Torella del Sannio dove, prima della visita al borgo, la mini carovana si è fermata a mangiare, sperimentando l’accoglienza ‘mondiale’ dei Colantuono e la qualità dei prodotti della casa. A preparare l’atteso ristoro c’erano infatti Carmelina e Franco Colantuono, Mario, Maria Rosaria e Pasqualina D’Alessandro ovvero buona parte della famiglia. Cosa hanno preparato? Un... piccolo assaggio di quello che i mandriani mangiano nei quattro giorni di transumanza, ovvero frittate varie, formaggi Colantuono, tra altri il celebre caciocavallo podolico, una speciale zuppa di farro rossa e tanto altro. Insomma, la ‘sostanza’ per rimettere in forze i camminatori dopo le calorie bruciate sull’erba silente di dannunziana menoria. Genuinità a badili per i presenti, piacevolvente immersi nel meraviglioso scenario del’ampio ltratturo, poco prima di Torella, evocando le atmosfere e i sapori dell’ultimo giorno di transumanza.

Come rodaggio per ricalibrarsi sui ritmi della natura è andata piuttosto bene. Otto/nove ore sul tratturo magno, fra prati verdi, prelibatezze e storia, nella speranza che a fine ottobre, Covid permettendo, si possa tornare a fare sul serio. L’idea è quella di fare la transumanza vera di quattro giorni, al contrario, cioè dal Molise alla Puglia, come si faceva un tempo. Stavolta scortando una mandria di centinaria di bovini, per celebrare quel riconoscimento Unesco che il Covid ha offuscato e tributare il giusto omaggio a chi quella storia universale la scrive da secoli. In Molise.

