Capracotta, per il secondo anno la pandemia 'cancella' la Pezzata

Lo ha annunciato il sindaco Paglione: “Una notizia che diamo con grande dispiacere, ma la decisione era inevitabile”

CAPRACOTTA. È da sempre uno degli eventi più attesi dell'estate in Molise. Purtroppo, a causa della pandemia, anche quest'anno è stata annullata la Pezzata di Capracotta.

A darne notizia è il sindaco Candido Paglione. “È una notizia – afferma - che diamo con grande dispiacere ma la decisione, condivisa con il presidente della proloco Tiziano Rosignoli,- era inevitabile. Pensiamo che debba prevalere il senso di responsabilità in un momento in cui vediamo davvero la luce in fondo al tunnel ma non possiamo ancora dire di aver sconfitto il covid-19. Anzi proprio comportamenti a rischio, che una manifestazione come la Pezzata inevitabilmente crea, potrebbero mettere in discussione le conquiste che faticosamente abbiamo raggiunto, anche nella nostra comunità, che pure ha pagato il suo prezzo a questa terribile pandemia.

Dunque nel rispetto di chi non ce l'ha fatta e consapevoli che solo continuando con il rigore riusciremo a sconfiggere definitivamente questo virus subdolo, abbiamo deciso di annullare anche per quest'anno il nostro fiore all'occhiello. Stiamo allestendo comunque un cartellone estivo di tutto rispetto proprio perché vogliamo dare il segnale della ripresa. Una ripresa che tuttavia deve avvenire nel pieno rispetto delle norme e evitando ogni situazione a rischio. Ai nostri concittadini e ai tanti turisti che sicuramente avrebbero affollato il Pianoro di Prato Gentile la prima domenica di agosto diamo appuntamento al 2022, sperando di poter celebrare la Pezzata della definitiva rinascita”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!