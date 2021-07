ilMoliseacasatua: il contest fotografico per scoprire le bellezze della regione

Seconda edizione della campagna social di Borgotufi: le immagini selezionate saranno esposte in una mostra a Castel del Giudice in programma ad agosto

CASTEL DEL GIUDICE. Ultimi giorni per prendere parte al concorso social organizzato dall’albergo diffuso Borgotufi, in scadenza l’11 luglio. Il Molise come meta ideale per trascorrere le vacanze del 2021, lontano dal caos delle grandi città e ricco di paesaggi naturali e variegati, rappresentato attraverso un contest fotografico a Castel del Giudice.



Per mezzo dell’hashtag #ilMoliseacasatu sarà possibile condividere le proprie foto su Instagram,con lo scopo di evidenziare e valorizzare i posti più caratteristici, belli e insoliti della regione.

Giunto alla seconda edizione, il festival prevede l’installazione di una mostra fotografica itinerante, che avrà luogo nell’agosto 2021.

Saranno coinvolti appassionati di fotografia e non, in un percorso nato con la media partnership di Officina – News and media, TurismoinMolise, Volgo Italia e Volgo Molise, Molise da scoprire e il patrocinio del Comune di Castel del Giudice.

L’evento si svolgerà tra le casette storiche di Castel del Giudice e le immagini saranno condivise sulle pagine social di Facebook e Instagram di Borgotufi, con il racconto dei posti rappresentati, per poi essere pubblicate sui canali social del network turistico ‘TurismoinMolise’, di Volgo Italia e Volgo Molise, community social dedicate alla fotografia, e in una rubrica dedicata sul sito di informazione web Officina dei Giornalisti.

Al termine della prima edizione dello scorso anno, l’esposizione scaturita da #ilMoliseacasatua è divenuta una mappa per conoscere e vivere le località più affascinanti del territorio molisano.

Ogni immagine della mostra, ancora visitabile, riporta il nome del luogo e il tempo di percorrenza per raggiungerlo a partire da Borgotufi.

Obiettivi del progetto sono la promozione e l’esplorazione del Molise da nuovi punti di vista con il coinvolgimento attivo di fotografi, viaggiatori e visitatori, di quanti conoscono la terra molisana, e anche di coloro che hanno la curiosità di visitarla.

Per ulteriori informazioni:

https://www.instagram.com/borgotufi/

https://bit.ly/IlMoliseaCasaTua

http://bit.ly/BorgotufiCasteldelGiudice

