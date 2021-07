Isernia, studenti spagnoli alla scoperta dei ‘tesori’ storici e archeologici della città

Accompagnati dal sottosegretario Di Baggio hanno visitato il museo del Paleolitico, Palazzo Petrecca e il borgo antico del capoluogo

ISERNIA. Studenti spagnoli alla scoperta delle meraviglie storiche e archeologiche che rendono unica Isernia. Trenta i ragazzi arrivati in Molise nell’ambito del progetto Erasmus Plus che hanno visitato il capoluogo pentro accompagnati dal sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale Roberto Di Baggio.

“Dopo una visita guidata al Museo Paleolitico – racconta Di Baggio sulla pagina Facebook - i ragazzi sono stati ospitati nel magnifico Palazzo Petrecca, e hanno potuto ammirare il nostro bellissimo centro storico con una passeggiata che ha rallegrato i vicoli di Isernia.

La Regione Molise è titolare della Carta Vet – ricorda il sottosegretario - fino al 2027, per cui tanti sono gli studenti che potranno beneficiare della copertura totale dei costi, completamente a carico della Comunità Europea, per fare un' esperienza all'estero e, contemporaneamente, molti ragazzi stranieri saranno ospitati nella nostra regione.

Tra pochi giorni sarà la volta dei nostri neodiplomati molisani che partiranno per Malta, Germania, Portogallo Spagna, Francia e Regno Unito per vivere le stesse indimenticabili esperienze formative, mentre ulteriori ragazzi arriveranno in Molise nei prossimi mesi.

La mobilità internazionale, oltre ad essere un'occasione di crescita culturale e sociale, rappresenta una valida opportunità per far conoscere il nostro territorio all'estero”.

