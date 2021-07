La fede più forte della pandemia: in migliaia al congresso dei Testimoni di Geova

Anche quest'anno l'evento si terrà online per garantire il rispetto delle misure anti-Covid

CAMPOBASSO. La pandemia non ferma la fede e anche quest'anno centinaia di molisani prenderanno parte al congresso di tre giorni dei Testimoni di Geova.

Per garantire il rispetto delle misure anti-Covid anche l'evento verrà reso disponibile online sul sito web www.jw.org. Le sessioni saranno pubblicate nel corso dei mesi di luglio e agosto.

Il tema dell’evento che avrà luogo in tutto il mondo nel 2021 è “Potenti grazie alla fede”: i contenuti saranno trasmessi in oltre 500 lingue durante sei fine settimana tra luglio e agosto 2021.

Vi assisteranno tra i 15 e i 20 milioni di persone. Il programma sarà suddiviso in sei parti.

"La fede ha aiutato molti Testimoni a perseverare durante la pandemia" - ha dichiarato Giuseppe Carbonara, portavoce dei Testimoni di Geova per la Puglia e la Basilicata - La fede ci permette di essere uniti per adorare Dio, anche in modalità virtuale. In tutto il mondo saranno milioni le persone che comodamente a casa propria potranno godersi questo straordinario evento".

È possibile assistere al congresso accedendo al sito www.jw.org o scaricando la app gratuita JW Library, disponibile sia per iOS che per Android. L'evento è gratuito e accessibile a tutti. I contenuti del congresso saranno postati progressivamente nelle seguenti date: oggi5 luglio, 19 luglio, 26 luglio, 9 agosto e 16 agosto.

I MOMENTI PIÙ ATTESI

Sessioni del venerdì. Perché è ragionevole avere fede nell’esistenza di Dio, nella sua Parola, nelle sue norme morali e nel suo amore per noi? In che modo osservare le meraviglie della natura può rafforzare la fede nelle promesse del Creatore?

Sessioni del sabato. Perché i Testimoni di Geova continuano a predicare? Scopri come il messaggio che portano sta aiutando persone di tutto il mondo.

Sessioni della domenica. Cos’è “la buona notizia”? (Marco 1:14, 15). Si può credere a questa buona notizia? Scopri la risposta a queste domande ascoltando il discorso basato sulla Bibbia “Abbiate fede nella buona notizia”.

Videoracconto. Le vicende del profeta Daniele sono tra le più avvincenti della storia biblica. Scopri quali tentazioni, prove e scherni dovette affrontare. Guarda il videoracconto in due parti incluso nelle sessioni di sabato e domenica.

