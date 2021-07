Termoli e Molise intero, arriva HeyCity: l’app per conoscere gli eventi della città e non solo

Il progetto, promosso da Comune e Camera di Commercio, presentato al pubblico presso la casa municipale

TERMOLI. Presentata stamani a Termoli ‘HeyCity’, l’app per conoscere tutti gli eventi della città costiera e degli altri centri della regione.

Il progetto HeyCity, patrocinato dal Comune e dalla Camera di commercio del Molise, nasce con lo scopo di mettere in relazione il turismo balneare con il resto dell’offerta turistica sia di Termoli, sia degli altri comuni, offrendo ai turisti l’occasione per conoscere al meglio i luoghi, le tradizioni e i costumi del territorio.

Attraverso la lettura di un QRCode, si attiva l’app HeyCity (www.heycity.it/termoli) che permette di visualizzare eventi, musei, luoghi di interesse, attrattori etc. dando così al turista la possibilità di scoprire il Molise con facilità.

Per permettere un facile accesso ai fruitori, i QRCode saranno presenti oltre che sui molti ombrelloni dei vari lidi balneari, anche su alcuni flyers distribuiti dal Comune di Termoli.

L’app è in multilingua e geolocalizzata, offrendo al turista la possibilità di raggiungere il luogo dell’evento con semplicità attraverso Google Maps.

HeyCity è stato realizzato – spiega l’amministrazione - grazie alla condivisione e alla solidarietà di diverse persone che hanno messo a disposizione il proprio tempo per cercare di offrire uno strumento innovativo, con l’obiettivo di dare un’informazione utile ed efficace sia ai molisani, sia a coloro che verranno a visitare la regione.

