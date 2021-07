L’Unimol nella classifica delle università con i voti di laurea più alti

Secondo i dati ‘Almalaurea’, l’ateneo molisano è ottavo, con una media valutativa eccellente

CAMPOBASSO. L’università degli studi del Molise rientra nella classifica degli atenei in cui gli studenti raggiungono risultati migliori nel corso di laurea magistrale.

Tgcom 24 riporta l’inchiesta di ‘Skuola.net’, che ha analizzato il rapporto 2021 di ‘Almalaurea’ (il consorzio interuniversitario che conduce, annualmente, le indagini sul profilo e sulla condizione occupazionale di laureati, di dottori di ricerca e di diplomati di master).

In evidenza, medie più basse nel ciclo del corso di laurea triennale, con un miglioramento generale del livello nella magistrale. La distribuzione dei laureati con lode in Italia è equa, con atenei rappresentati al nord, al centro e al sud.

Emerge l’interessante media riportata al termine del ciclo di studi della laurea magistrale in Molise, con una votazione finale di 109,8. Nell’elenco completo, i laureati ottengono i migliori risultati d’Italia nell’università della Basilicata, con una media del 110,8.

Seguono gli studenti della biennale al Campus bio-medico di Roma, l’università di Palermo (110,5 il voto di laurea medio), l’università per stranieri di Siena (110,3), l’università di Bari (110), la Lumsa di Roma (109,9), l’università vita-salute San Raffaele di Milano (109,8), l’università del Molise (109,7), l’università di Sassari (109,7). Poi Napoli Orientale, l’Università per stranieri di Perugia, l’università di Cagliari, l’università del Sannio e Napoli Parthenope, tutte con 109,6.

Sono, inoltre, gli iscritti presso le facoltà umanistiche a ottenere risultati migliori, seguiti dai laureati in arte e design e in psicologia.

Di seguito, il linik all'articolo di Tgcom 24: https://www.tgcom24.mediaset.it/skuola/universita-ecco-dove-gli-studenti-prendono-i-voti-piu-alti_35121538-202102k.shtml

