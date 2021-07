Ecologia integrale, a Isernia l’incontro Ucid ‘Custodire la terra, coltivare l’umano’

Appuntamento per giovedì 8 luglio alle 18

ISERNIA. Tutto pronto per l’incontro “Custodire la terra, coltivare l’umano: l’ecologia integrale”, organizzato giovedì prossimo a Isernia dall’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (Ucid) in collaborazione con l’Ufficio di Pastorale sociale e del lavoro e dal Progetto Policoro della Diocesi di Isernia-Venafro. Il tema prende spunto dalle riflessioni che la Chiesa italiana sta proponendo in vista della 49sima Settimana sociale dei Cattolici Italiani che si terrà nell’ottobre prossimo a Taranto, dal titolo ‘Il pianeta che speriamo, Ambiente, Lavoro, Sviluppo’.

La Settimana sociale dei cattolici italiani è un appuntamento della Chiesa cattolica, a cadenza pluriennale, durante la quale, attraverso un esercizio di ascolto, di studio e di condivisione, vengono affrontati i diversi temi di attualità sociale, allo scopo di guidare l'azione dei cattolici nel momento storico in cui si trovano a vivere.

L’incontro di Isernia, presieduto dal vescovo Camillo Cibotti, vedrà l’autorevole presenza di Don Antonio Mastantuono, sacerdote della diocesi di Termoli-Larino e docente di Teologia pastorale presso la Pontificia Università Lateranense di Roma, da qualche mese nominato Consulente ecclesiastico nazionale dell’Ucid.

Il sacerdote molisano tratterà il tema dell’ecologia Integrale, quale cornice entro la quale verranno affrontati i diversi temi caratterizzanti i lavori della Settimana Sociale di Taranto, a cui, peraltro, la Diocesi di Isernia parteciperà attivamente con una delegazione guidata dal vescovo.

L’ecologia integrale, come sottolineato da Papa Francesco, “è un invito a una visione integrale della vita, a partire dalla convinzione che tutto nel mondo è connesso e che, come ci ha ricordato la pandemia, siamo interdipendenti gli uni dagli altri, e anche dipendenti dalla nostra madre terra. Da tale visione deriva l’esigenza di cercare altri modi di intendere il progresso e di misurarlo, senza limitarci alle sole dimensioni economica, tecnologica, finanziaria e al prodotto lordo, ma dando un rilievo centrale alle dimensioni etico-sociali ed educative”.

L’Ucid della Sezione Isernia-Molise intende approfondire tale tema quale prospettiva concreta per il rilancio sociale ed economico del territorio.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!