Sviluppo sostenibile, ‘La rigenerazione delle aree interne montante’: il convegno

Incontro/dialogo tra il sindaco di castel del Giudice Lino Gentile e lo scrittore Nicola Mastronardi sul futuro del territorio molisano

CASTEL DEL GIUDICE. “La rigenerazione delle aree interne montane”: questo il tema al centro dell’incontro/dibattito di scena domani 8 luglio, a partire dalle 21, promosso dall’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile del Molise – Molise Agenda 2030 in collaborazione con Zona Rossa Web TV.

L’appuntamento, trasmessi in streaming su Facebook e Youtube, rientra nell’ambito degli obiettivi del coordinamento di cittadini e associazioni che si propone di contribuire allo sviluppo di politiche sostenibili che portino il Molise a centrare gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. A tal fine, il gruppo presenta un dialogo, moderato dalla giornalista Adelina Zarlenga, tra Lino Nicola Gentile, Sindaco di Castel del Giudice, e il giornalista nonché scrittore Nicola Mastronardi, grande conoscitore della storia e delle radici dei territori molisani.

Il primo cittadino altomolisano, durante la discussione, avrà modo di illustrare i virtuosismi in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 che il suo centro ha messo in campo nel corso degli anni. Castel del Giudice, infatti, oltre ad essere uno dei primi Comuni che ha aderito formalmente al coordinamento dell’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile del Molise, rappresenta un ottimo modello di sviluppo sostenibile del territorio, basato su un'efficiente economia agricola incentrata su coltivazioni di luppolo ed orzo, patate viola, vigneti e diffusione di apiari di comunità.

Nel contesto di tale economia green si inserisce l’esempio dell’azienda agricola Melise che, operando nel rispetto dell’integrità del territorio, è riuscita a recuperare terreni in abbandono per trasformarli in rigogliosi meleti.

Il Comune, inoltre, tramite la promozione dell’albergo diffuso, è diventato un emblema molisano di sviluppo di forme di turismo sostenibile. La struttura di Borgotufi, frutto del recupero e restauro

di aggregati rurali, è un solido esempio di impresa ricettiva compatibile con la preservazione e la valorizzazione dell’architettura storica della cittadina.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 21:00 di giovedì 8 luglio 2021 sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/moliseagenda2030 e sul canale Youtube

https://www.youtube.com/zonarossawebtv.

Durante la diretta sarà possibile porre delle domande agli ospiti attraverso lo spazio dedicato ai commenti.

