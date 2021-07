Genius loci: a Macchiagodena ‘La guerra dimenticata’ di Giuseppe Russo

Nel corso della rassegna, la presentazione del secondo volume della trilogia dell’autore casertano, accompagnato dal primo volume di una monografia a fumetti

MACCHIAGODENA. Nell’ambito della rassegna culturale ‘Genius loci. Portami un libro e ti regalo l’anima’, sabato 10 luglio, alle 18.30 Macchiagodena ospiterà l’incontro con l’autore casertano Giuseppe Russo.

L’evento avrà luogo presso la biblioteca comunale del paese, dove lo scrittore, ricercatore e divulgatore presenterà le sue ultime opere letterarie, ‘La guerra dimenticata’ (edizioni boopen) e ‘Operazione 51’ (edizioni youcanprint).

Il progetto del Comune di Macchiagodena, vedrà l’apertura della serata con i saluti e l’introduzione del sindaco Felice Ciccone.

Sarà presente il giornalista di ‘Cinque W news’ Giuseppe Rapuano, in compagnia dell’autore campano, Giuseppe Russo che, in tale occasione, presenterà per la prima volta in Molise ‘La guerra dimenticata’, libro dal carattere storico, arricchito da un linguaggio fumettistico, poichè l’opera è il secondo volume di una trilogia, caratterizzata dall’accompagnamento di una serie di monografie disegnate a matita.

‘I caduti di pietra’, questo il titolo della trilogia completa, intende ribaltare la versione conosciuta dei fatti risalenti alla seconda guerra mondiale, periodo storico in cui in molti non hanno avuto voce.

L’immane tragedia del conflitto, tempo di illusioni e tragedie narrate a grandi linee, ha visto cadere oltre che le persone, anche tasselli importanti della cultura classica, industriale, commerciale, turistica e religiosa.

Dunque, in attesa dell’uscita del terzo volume, evento posticipato a causa della pandemia, la linea divulgativa dell’autore si arricchisce del primo testo, che rientra nelle monografie a fumetti, correlato ai suoi libri ‘Operazione 51’.

Realizzato con la grafica computerizzata Computer generated imagery e disegni a fumetti, il volume racconta il furto delle tele napoletane ad opera dei Tedeschi in ritirata sul finire del 1943, precedentemente alla distruzione dell’abbazia di Montecassino.

“Nei miei testi e nelle monografie a fumetti – spiega l’autore – c’è la verità storica che in molti non hanno voluto raccontare per comodità o per non urtare la sensibilità dei vincitori. Il mio testo La Guerra Dimenticata viene introdotto, a pagina intera, da una significativa frase ('Nel male non tutto è male, come nel bene non tutto è bene'). Analizzare ciò che è successo sui nostri territori attraverso il lavoro, il commercio, lo sport, l’economia del cinema e del turismo, oltre che attraverso tutti i beni culturali classici, mostra una strategia poco evidente ai più, con il sud e la Campania diventati territorio di dolorosa sperimentazione da parte di angloamericani e tedeschi, ma ci rammenta pure la nascita di una nuova emancipazione culturale e di un’embrionale globalizzazione partita da Napoli e arrivata a Roma con i liberatori. Ma emergono anche altri fenomeni che solo rileggendo la storia attraverso questa mia nuova prospettiva si possono notare. È ad esempio il caso dell’affascinante fenomeno del Turismo Militare di Massa, filone storico che ho aperto dal 2014, talmente nuovo e interessante che sarà presto condensato in un libro dedicato”.

Nella copertina de ‘La guerra dimenticata’ compare una foto appartenente all’archivio fotografico statunitense ‘Nara’ e raffigura la brutalità del conflitto, immortalata dal reparto dei soldati americani denominato ‘Signal corps’. Sono loro ad aver riportato l’estrema crudeltà della Seconda guerra mondiale, che ha massacrato i nostri beni culturali e, spesso, ci ha restituito dei falsi storici come la Cattedrale di Benevento, la Basilica di Santa Chiara a Napoli o la stessa Montecassino, a dimostrazione del fatto che la storia è cambiata molto più di quanto si creda, o venga raccontato da decenni.

La carriera dell’autore è ricca e variegata: ricercatore indipendente, scrittore e giornalista, collabora con diverse testate giornalistiche, riviste periodiche scientifiche e di divulgazione tra cui 'L’Inchiesta’, ‘Horizon Magazine’, ‘Hera Magazine’ o il bollettino scientifico del ‘Cdsc’ (Centro documentazioni e studi cassinati). Si occupa, inoltre, della conduzione di rubriche radiofoniche e - a breve - televisive su ‘Indipendent tv’ (Tv locale abruzzese). Blogger con cinque pubblicazioni all’attivo, diversi saggi scientifici, ha curato corsi di formazione sul recupero territoriale turistico, culturale ed economico di aree depresse, oltre a esser stato relatore in seminari di studio, come storico o tecnico, sulle perdite belliche dei beni culturali italiani e mondiali, inclusi i furti d’arte, come pure sui fenomeni tecnologici del ‘900 e della loro evoluzione nell’epoca digitale.

Le giornate dedicate alla cultura, e ai libri in particolare, vedono l’Amministrazione comunale locale lavorare in sintonia con il network Borghi della lettura e la Pro Loco di Macchiagodena.





