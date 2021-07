L’artista Giordano Floreancig in mostra presso lo ‘Spazio arte Petrecca’

Isernia/ Venerdì 9 luglio aprirà i battenti l’esposizione, visitabile per una settimana nelle sale della galleria di Corso Marcelli

ISERNIA. Lo ‘Spazio arte Petrecca’ ospiterà la mostra ‘Ritratti dell’anima’ dell’artista Giordano Floreancig dal 9 al 16 luglio 2021. Il vernissage di apertura avrà luogo presso le sale della galleria di Corso Marcelli 180 alle ore 18.00 di venerdì 9 luglio.

L’esposizione, a cura di Carmen D’Antonino è realizzata in collaborazione con ‘Sm’art, l’arte sm!’ e con il patrocinio del Comune di Isernia. Nella sua nota critica per ‘Ritratti dell’anima’, la storica dell’arte Carmen D’Antonino scrive: “Le 'Multifaces di Giordano Floreancig' rappresentano la pura follia del suo essere con una ripresa evidente dei grandi artisti del mondo della storia dell’arte. Nei suoi lavori si intravede una morfopsicologia, studiata attentamente dalla dottoressa Raffaella Pizzi, intesa come arte terapia che può essere applicata all’osservazione degli autoritratti di Francis Bacon in modo da tracciare il profilo psicologico dell’artista. Fin dall’antichità si è argomentato che il volto sia lo specchio dell’anima, l’impronta morfologica di un vissuto psichico; ma anche tutte le opere dell’attività umana come l’arte in cui l’uomo si estrovertizza attraverso un processo di sublimazione, sono emanazione di un’interiorità, seguono un moto della psiche profonda. L’arte in un certo modo è proiezione di un inconscio. L’autoritratto in quanto opera emblematica di un artista, può essere letta a livello morfo psicologico come proiezione della psiche del suo autore. È questa l’interpretazione che voglio dare alle opere di Giordano Floreancig dal fascino ambiguo e bizzarro. Nei suoi dipinti prendono forma e si condensano sulla tela, colori pregnanti che esaltano drammi interiori e blocchi psicologici di un’anima tormentata. Siamo di fronte a dei volti calpestati, in disfacimento, stravolti nei lineamenti, che tuttavia conservano un ricordo di umanità, un frammento delirante e divorante che si coagula in una bocca spalancata in un urlo disumano. La rappresentazione dell’immagine di sé interpretata come l’esito di un lungo processo complesso che prima di arrivare a una sistematizzazione definitiva, all’autorappresentazione compiuta, passa attraverso una fase in cui le sembianze umane sono altamente stravolte e che ci forniscono indicazioni preziose per decifrarne i sentimenti profondi dell’artista rispetto all’immagine di sé. Grazie all’espressione pittorica - conclude D'Antonino - riesce a rielaborare e sciogliere nella forma compiuta dell’autorappresentazione una materia pittorica che lotta per conservare una configurazione umana”.

L’artista Giordano Floreancig nasce il 25 ottobre 1954 vive e lavora a Udine. Autodidatta, si avvicina alla pittura nel 1976 anno in cui il Friuli vissuto la tragica esperienza del terremoto. Nel 2000, per caso, si presenta al pubblico, sua figlia Valentina spedisce un quadro a sua insaputa in un concorso nazionale dove ottiene un primo premio sezione pittura. Dopo numerosi altri premi cominciano le sue prime mostre per lo più personali. I suoi volti dipinti a olio molto pregnanti e vigorosi, dove esprimono la tragedia dell’esistenza, attraverso pennellate decise e impietose per la loro cruda verità. La realtà oggettiva diviene per lui un’apparenza è un’energia esplosiva mista a disperazione dà vita alle suore più inquietanti. Nel suo percorso artistico Floreancig si indirizza anche verso il concettuale, realizzando installazioni e performance che comunque mantengono un forte impatto emotivo.

“Mi ha colpito l’approccio alla vita e all’arte - dichiara invece il direttore artistico Gennaro Petrecca - intesa come atto creativo che dalla vita genera nuova vita, di Giordano Floreancig, pittore dal linguaggio non surreale ma meta-reale, oltre la forma e la sostanza delle cose. Floreancig interpreta la vita e la pittura con una intonazione che mi è congeniale, affine per assonanza nella dissonanza, frutto di una filosofia bohémien e scanzonata in cui la vita stessa diviene gioco, un gioco crudele dal quale sfuggire rifugiandosi nell’essere ragazzo perenne. Picasso è stato uno dei padri della filosofia del tratto istintivo, per questo non meno incisivo e pretenzioso, un tratto allo stesso modo saggio e primitivo che dava forma ai suoi capolavori. La pittura di Floreancig è pittura pastosa, in cui la materia diviene forma, nei suoi quadri l’istinto creativo e l’abbondanza dei colori prende corpo animando i volti e le figure con un risultato finale dinamico, in cui è la materia a definire i contorni. A volte pare che la tela e la sua geometria tendano ad essere sopraffatte dalla foga creativa che risulta costretta nella architettura di un quadro compiuto, il suo essere è un essere incompiuto che si riversa nella fisiognomia dei suoi personaggi di indefinibile età, sesso ed estrazione. Lui è un pittore dell’interno sussulto, della passione inesplosa, del tempo senza tempo, del non detto più del detto, testimone di una umanità attraversata da passioni e tumulti. Ecco i suoi volti che richiamano la pittura di Dubuffet nella istantaneità del segno, i tormenti dell’animo umano di Francis Bacon, volti che ben dialogano anche con la forza pittorica di Tàpies. Giordano Floreancig è in sedicesimi un Carmelo Bene della pittura contemporanea che interpreta a suo modo il pensiero di Zigmunt Bauman e Jacques Deridda, vivendo il giorno e l’attimo come se non vi fosse un domani. Poco gli interessano i giudizi, le apparenze e gli schemi convenzionali, lui dipinge fuori dallo spartito, preso, soddisfatto e vinto dal suo mondo di piacere effimero eppur duraturo che anima la sua vena artistica. Ed è così che si consegna a noi, nella sua disarmante schiettezza che rende luminosi i luoghi che abita, gli amici che frequenta e le cose che tocca!”.

Sarà possibile visitare la mostra dal martedì al sabato dalle 18 alle 20, mentre di domenica sarà necessaria la prenotazione (ingresso libero).

Per ulteriori informazioni: 345 506 8036; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; www.artepetrecca.com.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!