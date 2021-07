Paesaggi e bellezza, Montagano riscopre la sua storia

Domani alle 17 presso il Salone del Belvedere sarà presentato il libro “Una città-paese dell’Italia interna” curato da Roberto Parisi e Lucia Galuppo.

Montagano è un luogo speciale, fatto di gente creativa che ama promuoverne la storia e le caratteristiche. Anche per chi non è del posto, domani, venerdì 9 luglio, ci sarà un’occasione imperdibile per scoprire quella storia e quei paesaggi.



Presso il Salone del Belvedere (dove è in corso, tra l'altro, la mostra Molichrom), sarà presentato il libro "Una città-paese dell'Italia interna. Storia di Montagano e dei suoi paesaggi" /Palladino editore) a cura di Roberto Parisi e Lucia Galuppo con i contributi di Carlo Ebanista e Gianluca Soricelli.

Interverranno il sindaco Giuseppe Tullo, Francesca Castanò (Università degli Studi della Campania), Dora Catalano, Soprintendente del Molise, Maria Chiara Santore, Archeologa.

L'evento e la pubblicazione del testo sono patrocinati dal Comune di Montagano, dall'Unimol, dalla RESpro e dalla rete ‘Borghi della Lettura’.

