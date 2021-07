Il Molise meta sorprendente del ‘turismo d’avanguardia’

Un articolo de ‘Il sole 24 ore’ celebra le bellezze della regione e la riscoperta dei suoi luoghi da parte dei turisti italiani



MILANO/TERMOLI. Tra le pagine odierne della testata nazionale ‘Il sole 24 Ore’, compare uno spazio dedicato al turismo in Molise. Il quotidiano milanese qualifica la regione come outsider nelle mete scelte per le vacanze da parte dei nostri connazionali.

Nonostante il ‘New York Times’ abbia inserito il Molise tra le 52 mete consigliate per l’estate 2020, a livello internazionale, la regione non ha avuto la considerazione sperata oltreconfine, ma comunque un ottimo riscontro a livello nazionale: la pandemia, infatti, ha spinto gli Italiani a riscoprire un luogo che “si è preservato sia in ricchezza naturale sia in autenticità culturale”.

In una terra spesso dimenticata, da cui le persone si allontanano, è possibile riscoprire locande dal ritmo lento e sostenibile. Il Molise, considerato ‘meta d’avanguardia’, vede protagonisti i suoi abitanti, spesso tornati dopo aver soggiornato fuori regione. Tra loro, vi sono imprenditrici e imprenditori che hanno permesso l’incremento di afflusso da parte di turisti italiani, nel corso della scorsa estate.

Particolare citazione per Termoli, che ospita l’azienda ‘Fiat Chrysler Alfa Romeo’, ma non solo. La città adritaica dal 2019 ospita il Macte (Museo di arte contemporanea di Termoli), con la cui presenza è stato favorito l’arrivo in città di numerose opere d’arte, così come di artisti, performer e architetti di rilievo.

Il Molise, in generale, viene elogiato come perfetto esempio di ‘turismo d’avanguardia’, dati i tempi attuali. Prossimità e natura appartengono alla regione, in cui sono presenti il ‘Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise’, il tratturo magno (L’Aquila – Foggia) suddiviso in nove tappe e il passaggio del treno della Transiberiana d’Italia, manifesto del cosiddetto ’Slow travel’. Tasselli ideali nel mosaico che rappresenta un modo di viaggiare lento e consapevole, in una terra che affascina anche Robert De Niro. Il noto attore, originario del Molise, avrebbe voluto stabilirvisi in polemica con la vecchia amministrazione Trump, ma con l’elezione alla presidenza statunitense di Joe Biden, per il momento sembra aver cambiato idea.

Di seguito, il link per leggere l’articolo de ‘Il sole 24 ore’: https://www.ilsole24ore.com/art/le-sorprese-molise-patria-turismo-d-avanguardia-AE4MVdV.

