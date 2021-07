Unomattina Estate alla scoperta del Molise

Domattina alle 9.15 la diretta di Rai1 tra storia, sostenibilità, sport, benessere, cultura, emozioni, libertà

CAMPOBASSO. Diretta TG1, domattina alle 9.15, alla scoperta del turismo dell’acqua, dell’archeoturismo e del turismo enogastronomico con l’inviata del Tg1 Patrizia Angelini.

In diretta da una terrazza suggestiva di Termoli, durante la trasmissione ‘Unomattina Estate’ verrà offerta una panoramica sul Molise dell’acqua tra enogastronomia, tipicità, storia, sport, benessere, emozioni, libertà, svago, sottolineando in particolare le potenzialità dell’acqua come bene e risorsa naturale del territorio regionale. Verranno fornite immagini suggestive sulle risorse idrografiche naturali come il fiume Biferno, il parco fluviale, gli uliveti, i vitigni, l’azienda tartufigena – l’unica per il Mezzogiorno d’Italia che rilascia certificazioni controllate - le interviste alla direttrice del Museo Paleolitico Nazionale di Isernia, a un’archeologa sugli antichi mulini, a un agronomo esperto tartufigeno sino alla Confcommercio turismo e al capo dipartimento per paesaggio e ambiente dell’Università del Molise, il professor Luciano De Bonis.

Verranno mostrate le vie del tartufo per i vacanzieri che hanno la possibilità di percorrere anche le vie dell’olio e del vino: questo e altro ancora nello spazio di Unomattina Estate promosso e organizzato dal Coordinamento Acli Molise guidato da Rita D’Addona, dall’associazione Liberi nell’Arte (Circolo Acli) in collaborazione con l’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Cavaliere e il sottosegretario alla Regione con delega all’Ambiente e formazione Roberto Di Baggio. Hanno contribuito alla realizzazione della diretta le aziende molisane Campi Valerio, Piana dei Mulini, Molise Adventure, Pescambiente (presieduta da Umberto Lozzi) e il mugnaio Dionisio Cofelice.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!