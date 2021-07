La pandemia in Molise e in Italia: l'analisi scientifica degli studenti di Biologia

Presentato il rapporto che raccoglie nove relazioni sul tema del Covid

CAMPOBASSO. Nove relazioni per analizzare in maniera scientifica l'andamento della pandemia in Molise in Italia. Presentato ieri a Campobasso il documento realizzato dagli studenti del corso magistrale in Biologia di UniMol.

Il rapporto raccoglie, si diceva, nove relazioni sul tema del Covid-19 svolte per il Laboratorio di Epidemiologia del corso di Statistica per la Ricerca Sperimentale e Tecnologica dagli Studenti del corso magistrale in Biologia di UniMol.

Coordinato dal professor Fabio Divino, il laboratorio di epidemiologia ha rappresentato un tentativo di approfondimento e stimolo per gli studenti in un periodo storico particolare, in cui l'insegnamento a distanza, adottato per l'emergenza sanitaria legata al Covid-19 stesso, ha imposto a docenti di scuola e università la necessità di una riflessione profonda su nuove forme di didattica e approcci pedagogici.

Dal punto di vista scientifico, il laboratorio si è svolto in tre fasi. La prima fase è stata di didattica, con lezioni sui fondamenti dell’epidemiologia, sia dal punto di vista concettuale che dal punto di vista statistico. La seconda fase, quella applicativa, ha riguardato l’analisi statistica dei dati e l’interpretazione epidemiologica dei risultati, il tutto utilizzando strumenti computazionali avanzati. In particolare, ogni gruppo ha analizzato i dati di una specifica regione e confrontandoli con i dati di livello nazionale.

La fase finale è stata quella delle presentazioni, in presenza o a distanza, con giornate organizzate appositamente durante la recente sessione estiva degli esami di profitto. Oltre alle relazioni degli studenti, il Rapporto si chiude con un’intervista di Divino ai suoi colleghi del gruppo StatGroup-19: Alessio Farcomeni (Università Tor Vergata di Roma), Giovanna Jona Lasinio (Università di Roma La Sapienza), Gianfranco Lovison (Università di Palermo) e Antonello Maruotti (Università LUMSA, Roma).

StatGroup-19 è un gruppo di ricerca su Covid-19 che nasce in una forma del tutto spontanea e per senso di dovere civico. Oggi, con molti articoli pubblicati su alcune fra le maggiori riviste del statistica e biostatistica, le attività di comunicazione e divulgazione su media (tv, giornali, socials), oltre alle collaborazioni in progetti nazionali ed internazionali, StatGroup-19 è sicuramente una delle realtà scientifiche più rilevanti fra i gruppi di ricerca che studiano l’evoluzione del Covid-19, in Italia e non solo.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!