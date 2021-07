‘L’Amor che muove Dante’, in scena la compagnia Elvira a Castelpizzuto

Lo spettacolo che omaggia il Sommo Poeta scritto e diretto da Rolando Giancola

CASTELPIZZUTO. Quest’anno, in occasione dell’anniversario della morte di Dante Alighieri, sono state tante le manifestazioni e le iniziative culturali realizzate in onore del grande poeta fiorentino. Domenica 18 luglio a Castelpizzuto si terrà lo spettacolo teatrale ‘L’Amor che muove Dante’, con testo e regia di Rolando Giancola e messo in scena dalla Compagnia teatrale Elvira, con la collaborazione della Pro loco e del Comune di Castelpizzuto. Lo spettacolo si svolgerà in Piazza Marconi a partire dalle ore 21. I biglietti possono essere prenotati cliccando a questo link.

La Compagnia teatrale Elvira porterà in scena una commedia in due atti che si concentrerà sulla figura straordinaria di Dante e sui punti focali del suo capolavoro, senza però rinunciare a riferimenti e richiami alla contemporaneità, creando degli agganci tra l’epoca di Dante e la nostra società che daranno vita a straordinarie soluzioni drammatiche ricche di ironia e comicità, ma allo stesso tempo proponendo spunti di riflessione che danno una chiara dimostrazione di quanto il poeta medioevale sia in realtà decisamente attuale e davvero per tutti. Uno spettacolo fresco, divertente e allo stesso tempo intenso nell’evidenziare, in modo particolare, uno dei momenti più belli della Divina Commedia: l’Amore tra i due dannati per cui Dante si commuove, Paolo e Francesca. Tante emozioni gli attori della Compagnia Elvira avranno in serbo per gli spettatori.

Inoltre, nel corso della serata, sarà presente in loco anche il truck del Garage Moto Kafè di Isernia, che si distingue per la scelta di prodotti gastronomici prevalentemente locali, provenienti da tutto il Molise. Una serata di cultura, teatro e convivialità che si prevede imperdibile.

