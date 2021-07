Materie scientifiche per i bambini fragili, il Tour del Cielo Itinerante approda a Scapoli

Appuntamento il prossimo 19 luglio in Piazza dei Martiri per un evento che si concluderà con l’osservazione ‘guidata’ del cielo

SCAPOLI. Il Tour dell’Associazione Il Cielo Itinerante, nata lo scorso 12 febbraio con l’obiettivo di avvicinare allo studio delle materie scientifiche, matematiche e tecnologiche le bambine e i bambini in situazioni di fragilità o di disagio, approda a Scapoli il prossimo 19 luglio.

Il pulmino con i telescopi si fermerà a Piazza dei Martiri dove, dalle 17:00 alle 20:00 circa, si terranno i laboratori organizzati dall’associazione in collaborazione con Space42: un pomeriggio di attività hands-on con esperimenti scientifici a misura di bambine e bambini, che si concluderà con una serata di osservazione “guidata” del cielo.

La tappa di Scapoli, organizzata grazie alla collaborazione del Comune, arriva dopo aver attraversato con successo Sicilia, Calabria e Puglia con diverse tappe, durante le quali Il Cielo Itinerante, in collaborazione con diverse realtà locali del Terzo Settore e imprenditoriali, è riuscita a coinvolgere più di 300 bambine e bambini che vivono in luoghi normalmente lontani dai riflettori. Il pulmino del Cielo Itinerante farà un'ultima tappa in Abruzzo il 20 luglio e il tour si concluderà ad agosto a Rimini.

