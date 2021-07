Quattro stelle della cucina europee alla conquista del mondo: c'è anche Isernia con il tartufo di King of Truffles

Presentato “Stars Of Taste” – European Food Excellence, il primo consorzio gastronomico continentale che propone prodotti di eccellenza, realizzati da veri artigiani del gusto. La piattaforma digitale, StarsofTaste.eu, permetterà a ristoratori e professionisti del settore, soprattutto nel mercato scandinavo, di relazionarsi in modo del tutto innovativo con i quattro pilastri della buona cucina: olio, miele, tartufo e aceto

ISERNIA. Presentati lo scorso 13 luglio a Palermo, presso la sede di Confindustria Sicilia, i risultati raggiunti con BeeNet (Building European Export Networks), il progetto pilota per reti d’imprese finanziato dalla Commissione europea, organizzato da Sicindustria insieme a Camera di Commercio di Barcellona e Centro innovazione della Lituania, collegati per l’occasione in streaming.

Nove le reti in totale create e finanziate dalla Ue, composte da 43 imprese europee che a gennaio del 2020 hanno firmato il contratto di rete e che per un anno e mezzo hanno lavorato in squadra sotto il brand Ue: chi nel comparto delle smart cities, chi in quello delle nanotecnologie, chi nell’automotive o, ancora, nell’energia solare e chi nel settore agroalimentare. In quest'ultimo, grande rilievo per la presentazione del progetto di rete "Stars of Taste", precedentemente denominato "Taste of Mare Nostrum".

La rete di imprese europea, nata dal desiderio di portare una nuova idea di alta cucina, è costituita da quattro aziende, tutte a conduzione familiare, lontane geograficamente ma unite dalla stessa passione per la materia prima. L’azienda molisana "King of Truffles" (capofila del progetto) dei fratelli Edmondo e Vittorio Angelaccio ha fatto rete con l'azienda agricola siciliana "Galardo olio", con la francese "Abies Lagrimus" e la portoghese "Beesweet " con lo scopo di creare un network europeo di prodotti di alta gamma come il tartufo, l'olio, l'aceto e il miele, promuovendoli nei più importanti mercati del Nord Europa, tramite una piattaforma digitale B2B.

A seguito dell’aggiudicazione del bando europeo, queste realtà hanno unito le forze per mostrare al mondo un lato inedito del proprio mestiere, quello più genuino. “Proud of what we make” è uno dei claim che appare nella piattaforma, ricca di immagini che offrono uno spaccato del lavoro a stretto contatto con la natura, fatto anche -ma non solo- di mani sporche di terra, sorrisi, e tanta soddisfazione.

Qualità, innovazione, tradizione, e amore per il territorio sono le parole che descrivono la rete di imprese. Sebbene sia nato da poco, trova già l’approvazione dei clienti fidati ed affezionati, che non vedono l’ora di entrare a far parte del mondo di Stars of Taste.

"Quella del 13 luglio è stata una data significativa e molto importante - spiega Edmondo Angelaccio di King of Truffles, team leader della rete di imprese, presentata in streaming insieme alle altre. Due anni fa avevamo presentato un progetto dal titolo "Taste of Mare Nostrum" con un mercato obiettivo ben preciso, quello cinese. Il progetto iniziale, infatti, presentato nel kick off di Barcellona a gennaio 2020, prevedeva la partecipazione, come rete di imprese, ad una fiera internazionale di settore FOOD in Cina, precisamente a Shanghai. Poi la situazione contingente ci ha fatto rimodulare il progetto, le modalità di attuazione e soprattutto il mercato obiettivo, visto che di comune accordo con i nostri compagni di viaggio abbiamo deciso di virare dalla Cina al Nord Europa.

La scelta non è stata affatto casuale: abbiamo lavorato per proporci su una piattaforma digitale B2B, altamente performante, con i massimi sistemi di indicizzazione e marketing rivolti e dedicati a quello che per tutti noi del gruppo, rappresenta il mercato più in crescita e potenzialmente più ricco ed interessante: la Scandinavia e le Repubbliche baltiche. Stiamo già lavorando per promuovere il consorzio con le nostre aziende, offrendo degli "special pack" creati appositamente con selezioni dei prodotti di tutte le 4 realtà imprenditoriali del consorzio. Insieme - conclude - saremo più interessanti, stimolanti e appetibili non solo per ristoratori, distributori e importatori, ma anche per il consumatore finale.

