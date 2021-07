Tra storia e poesia un viaggio ideale nei 136 comuni molisani nel libro di padre Giorgetta

L’opera del parroco di Montemitro e San Felice del Molise è il frutto di un lungo e appassionato lavoro di ricerca attraverso tanti aspetti di un territorio ancora tutto da scoprire

MONTEMITRO. “Il Molise, dolce navigare tra immagini, storia e poesie”. La pubblicazione, a cura di padre Angelo Gabriele Giorgetta, parroco di Montemitro e San Felice del Molise, accompagna un inedito “viaggio nel tempo” in una “regione imbevuta di popoli”: Homo Aeserniensis, Osci, Pentri, Frentani, Latini, Longobardi, Bulgari, Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi, Albanesi e Dalmati. Il libro è frutto di un lungo e appassionato lavoro di ricerca realizzato dal sacerdote dei centri di minoranza linguistica croata che attraversa non solo la storia ma tanti aspetti di un territorio ancora tutto da scoprire. Che esiste, resiste e accoglie. Il contributo è stato diffuso in occasione del venticinquesimo anniversario di ordinazione presbiterale ricevendo molti riscontri positivi. Ogni paese del Molise viene attraversato da un viaggio ideale fatto di cenni storici, immagini, luoghi da visitare, curiosità e notizie che forse nemmeno chi ci vive conosce. Padre Angelo ringrazia tutti coloro che hanno avuto l'opportunità di condividere questo “viaggio” e il vescovo della diocesi di Termoli-Larino, monsignor Gianfranco De Luca, per aver apprezzato i contenuti ordinando numerose copie del volume con un gesto di amore e attenzione al territorio.

L'autore descrive con queste parole il frutto della suo lavoro pluriennale con una dedica speciale: “…mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; sono stupende le tue opere…” Questa espressione biblica vuole essere una lode a Colei che fu scelta come Madre di Colui che “tal bella la creò che di se stesso si meravigliò”. Vuole anche essere un elogio a tutte le donne, le mogli, le madri, le sorelle e le figlie che continuano a trasformare i sacrifici in ricami, dando quel tocco in più al sapere e ai sapori delle bellezze dei 136 comuni molisani. Caro lettore, se distenderai il tuo riposo sulle pagine di questo libro, “toccherai” una terra arcana, ancorata negli anfratti di una natura, che a braccetto con la storia e i costumi, ti offrirà splendidi belvedere, dai quali ti affaccerai per intravedere, sorpreso e commosso, una piccola regione con grandi prospettive.

Decantare la storia, la terra, il vento, i fiumi, le piante, i paesi della nostra gente, significa scoprire perle profumate di vita che ti riscaldano il cuore.. Incastonato come un tempio, nella roccia delle proprie ricchezze, il Molise è un piccolo ma poderoso faro che con la luce dei suoi tesori più genuini, sa attirare il viandante che vaga distratto nell’oceano dell’incertezza.

L'autore. Sacerdote della Diocesi di “Termoli- Larino”, ex Passionista. Nato il 6 marzo 1966. Il 20 aprile 1996 è stato ordinato sacerdote. Nel 1997 ha conseguito la licenza in “Scienze Orientali” presso il Pontificio Istituto Orientale a Roma. È originario di Montemitro (CB), paese di minoranza linguistica croata. Dal 1997 al 2003 è stato missionario nella Bulgaria del nord. Dal 2003 al 2011 ha esercitato il suo ministero presso Rimini e Bologna. Dal 2013 è Parroco di Montemitro e di S. Felice del Molise. È autore di uno studio sugli “appunti” del Ven. Giovanbattista Danei, fratello di S. Paolo della Croce; di due pubblicazioni in cirillico sulla storia della Chiesa Cattolica in Bulgaria, di cinque saggi sui paesi “Croato-Molisani” e di svariati testi, editi in forma privata.

