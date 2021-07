Inaugurato il Museo 3D: Fornelli non dimentica le vittime della follia nazista

La struttura è stata aperta in memoria dei martiri dell’Eccidio del 4 ottobre 1943

FORNELLI. Sono trascorsi 78 anni, ma il tempo che passa non può e non deve cancellare dalla memoria collettiva una delle pagine più buie della storia di Fornelli: l’eccidio del 4 ottobre del 1943. E proprio in onore delle vittime delle stragi naziste è stato inaugurato il Museo dell’Eccidio.

Il Museo è stato allestito in un'area dell'Auditorium di Fornelli e l'itinerario virtuale è aperto dalle opere del maestro Antonio Pettinicchi che impresse, su 25 tele ad acquerello, il martirio del podestà, Antonio Laurelli, e di cinque fornellesi: Giuseppe e Vincenzo Castaldi, Celestino e Domenico Lancellotta e Michele Petrarca furono uccisi, per rappresaglia a seguito della morte di un soldato tedesco per una bomba innescata in paese come deterrente alle razzie di bestiame e di cibo.

“Abbiamo voluto fortemente il raggiungimento di questo ambizioso traguardo. Il Museo dell’Eccidio di Fornelli rappresenta per la nostra Amministrazione la coronazione di un sogno e di un lungo percorso portato a termine. I visitatori al suo interno – spiega Giovanni Tedeschi – potranno immergersi nella ricostruzione in 3D della Storia dei Martiri. Un qualcosa di emozionante e di affascinante. Al contempo all’ingresso dell’Auditorium Comunale abbiamo inaugurato anche il nuovo Info Point turistico dove i turisti potranno ogni giorno chiedere informazioni sul territorio, prenotare visite o tour e acquistare gadget e prodotti tipici locali. Raggiungiamo ancora una volta un grande obiettivo e non ci fermeremo qui”.

Tante le autorità che hanno partecipato alla cerimonia inaugurale. Tra loro l'assessore al Turismo della Regione Molise Vincenzo Cotugno. “A 78 anni dalla tragica morte del podestà Laurelli e di cinque fornellesi per mano dei nazisti – ha sottolineato - l’intera comunità si è stretta intorno ad un evento che riporta alla memoria soprattutto dei più giovani la brutalità dei totalitarismi del secolo scorso”.

