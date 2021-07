Palazzo de Gennaro: alla scoperta della dimora storica larinese

La prima parte dell'articolo scritto a ricordo dei suoi illustri proprietari e della cara baronessa Anna Maria Volpe

di Adolfo Stinziani

LARINO. Il Palazzo sorge nella Piazzetta di Santa Maria della Pietà, che prende il nome con la sua via principale dalla omonima Chiesa, sullo stesso sito anticamente sorgeva un monastero dedicato a San Basilio e, forse, come ipotizzano taluni storici esisteva già nell’842 una chiesa intitolata alla B.V. Maria Madre di Dio, che accolse le reliquie di San Pardo quando, in quello stesso anno, arrivarono grazie ai larinesi “predatori cortesi” nella Città Frentana.

Io sono nato nella casa dei miei avi larinesi che fa da pietra d’angolo tra via Santa Maria e via Castagna o Castagno, di fronte l’incombente, maestoso e rosso Palazzo de Gennaro.

Proprio dirimpetto l’entrata secondaria della mia casa natale, su via Castagno, si apre una delle porte delle scuderie del Palazzo dismesse, l’altra ex scuderia fu invece un frequentatissimo cantinone, come mi raccontava mio nonno, attualmente accoglie, da tanti anni, alcuni carri che sfileranno nella processione del Santo Patrono.

Sul nobile edificio una lastra reca la scritta via Castagno, mentre sulla mia casa la stessa è al femminile, forse un errore maldestro dello scalpellino?

Mi piace ricordare un aneddoto di Giuseppe Orazio de Gennaro, più noto come don Peppe, che proponeva a mio padre di scambiare le lastre, volentieri avrebbe preferito quella al femminile per il suo apprezzamento palesemente dichiarato per il gentil sesso. In realtà vi era un altro motivo: le due lastre contraddittorie che mi sono state chiarite da uno scritto del Magliano (anche i Magliano, nobili e illustri larinesi, hanno il loro Palazzo nella Piazzetta, proprio di fronte quello dei de Gennaro) che scrive della via, intitolata a una delle famiglie notabili larinese non più esistente, ovvero i Castagna.

Per cui il caro don Peppe, noto per le sue argute battute, la sua cordialità e nondimeno la sua immensa cultura, sapeva che la nostra lastra era più antica e che a lui premeva scambiarla soprattutto in qualità di estimatore d’arte.

D’altronde l’epigrafe posta sul portone principale del suo Palazzo recita in alcune righe quello che un suo avo, oltre il nome, gli ha trasmesso.

D. O. M.

JOSEPHUS QVAS DE JANUARIO A CASACALENDA

VESTRORVM LARINVM AMATOR

FVNDAMENTIS EXCITAVIT CONSTRVXIT ORNAVIT

A.D. MDCCXXI

La famiglia de Gennaro diede al Regno di Napoli valenti soldati, letterati, poeti, politici e soprattutto noti giureconsulti. Il ramo molisano era ben presente tra Casacalenda, Cantalupo, San Massimo e Larino. A Larino la figura di spicco fu Domenico de Gennaro di cui scrisse Benedetto Croce :

A Casacalenda il protettore di quel popolo era un dottore in Legge, nobile giovane colto e di liberi spiriti che sostenne e vinse dal 1780 in poi una serie di liti contro i feudatari de Sangro, che invano tentarono di ridurlo al silenzio ma alla fine riuscirono a farlo ammazzare nella reazione sanfedistica del 1799. Amico del giovane de Gennaro il duca Francesco Cardone di Castelbottaccio che frequentò dal 1785. Il duca era già in età avanzata e aveva sposato la giovanissima donna Olimpia Frangipane che apparteneva al ramo napoletano del casato romano che in epoca aragonese fu insignito del ducato di Mirabello del Molise. La duchessa dotata di cultura e molto brillante aveva creato un cenacolo di intellettuali in quello che si ricorda come il “casino della baronessa di Castelbottaccio”.

In questi incontri partecipavano: don Domenico, V. Cuoco, G. Zurlo,G. Pepe…..e il marchese Le Maitre. In quel periodo la sorella del de Gennaro, donna Maria, sposava un Pepe, cugino di Gabriele Pepe.

Gli spiriti liberti del giovane don Domenico trovano un riscontro in alcune lettere con espressioni di indubbio affetto tra il colto giureconsulto e donna Olimpia (l’epistolario è conservato nell’archivio della famiglia de Gennaro a Casacalenda).

Nel 1795 il cenacolo fu chiuso dopo l’arresto dei suoi frequentatori abituali, poiché inneggiavano alle idee rivoluzionarie francesi. Don Domenico fu arrestato due volte, dopo la proclamazione della Repubblica partenopea, e quando venne liberato rifiutò delle importante cariche a Napoli per rimanere a Casacalenda.

Non aveva compiuto quarant’anni quando fu ammazzato, fucilato sulla spiaggia di Campomarino, nel 1799, dietro l’omicidio, con a capo il cardinale Ruffo, la famiglia dei de Sangro da sempre nemica dei de Gennaro.

Il ramo della famiglia de Gennaro si sviluppa a Larino dopo quel triste episodio, il barone Giuseppe ha già edificato nella piazzetta di Santa Maria il Palazzo, come riporta la lastra sul portone d’ingresso.

Nel rispetto della privacy pubblicherò solo alcune foto del Palazzo dal mio archivio personale. La pubblicazione della foto della cara baronessa mi è stata invece concessa dall’amato figlio Giannantonio de Gennaro, ed è stata scattata da lui stesso. (ndr)

L’intero Palazzo è caldamente addolcito da tappeti antichi usurati dal calpestio che ha offuscato tinte e decori, ma predomina il rosso in un’aura ottocentesca.

Uno dei miei tanti ricordi è legato alla bibilioteca e alla figura della baronessa Anna Maria che mi chiamava perché voleva un mio parere professionale sull’antica savonarola che serviva da lettura nella ben fornita biblioteca. Spesso mi faceva chiamare dalla sua cameriera per consigli, piccoli restauri (quei pregiati mobili antichi richiedevano una manutenzione continua), a cui si univano anche gradevoli chiacchierate, per la famiglia sono stato da sempre “semplicemente” il piccolo dirimpettaio figlio di Francesco.

Ebbi anche modo di visitare le secrete del Palazzo, dove erano conservati un cospicuo numero di mobili di pregio settecenteschi, come trumeaux e una scrivania con tanti cassetti di cui la baronessa aveva perso le chiavi. Ebbene io col mio passepartout e un’infinità di chiavi non riuscii ad aprire quel cassetto chiuso, tanto era complicato l’antico meccanismo della serratura, e ancora ancora oggi penso a quella “sconfitta” e a cosa potesse contenere quel cassetto: forse solo un caro ricordo!?

In ogni stanza del Palazzo si respira la storia della famiglia de Gennaro che ha anche rappresentato una buona parte della storia di Larino. Nella “Sala delle lance”, così denominata per la presenza delle panoplie delle lance lì esposte, le pareti mostrano, di rimando, una serie di quadri con scene di battaglie , le pistole da duello con lo stemma del leone rampante della famiglia e un pianoforte.

Una delle stanze da letto, replica nel centro del settecentesco capoletto ligneo il leone rampante, troncato di rosso su un campo d’oro. Nella nobile famiglia non mancò di certo un ecclesiastico che onorò la nostra antica Diocesi, la sua presenza si materializza nella sedia vescovile dorata e con gli emblemi di don Alessandro de Gennaro, accompagnata da due sgabelli intatti anch’essi della patina del tempo e dei ricordi.

