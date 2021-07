L’architettura dentro, mostra evento nello Spazio Arte Petrecca

Inaugurazione il 22 luglio alle 18:30 in Corso Marcelli 180 a Isernia. Iniziativa realizzata in collaborazione con l’Associazione SM’ART – l’arte sm! e Officine Cromatiche – Fotoamatori Isernia

ISERNIA. La Galleria Spazio Arte Petrecca in collaborazione con l’Associazione SM’ART – l’arte sm! e Officine Cromatiche – Fotoamatori Isernia ha organizzato una collettiva dedicata ai temi dell’Architettura Disegnata che ospiterà alcuni tra i migliori architetti del panorama nazionale.

L’inaugurazione della mostra, denominata ‘L’architettura dentro’, è prevista il giorno giovedì 22 luglio 2021 alle ore 18:30, presso lo Spazio arte di Corso Marcelli 180. Saranno esposte le opere di 18 architetti: Cecilia Aselmi, Carmelo Baglivo, Stefano Canziani, Brunetto De Batté, Rosamaria Faralli, Luca Galofaro, Cherubino Gambardella, Lina Malfona, Antonio Pallotta, Massimo Palumbo, Renato Partenope, Margherita Petranzan, Simone Porfiri, Carlo Prati, Franz Prati, Franco Purini, Beniamino Servino, Massimo Sterpetti.

La mostra è dedicata a due importanti interpreti dell’architettura disegnata: Paola D’Ercole e Lauretta Vinciarelli.

“Si può dire pure che se l’architettura costruita pone l’accento sul problema dello spazio, - afferma la curatrice della mostra Carmen D’Antonino nella sua nota critica - quella disegnata lo sposta sul tempo della riflessione. Postuma. Nel senso che il disegno, essendo di natura poetica e evocativa agisce sul registro delle emozioni, le quali difficilmente trovano giustificazioni della ragione […]

Lauretta Vinciarelli e Paola D’Ercole, sono state due grandi rappresentanti di questa ‘architettura di carta’. Con visioni opposte forse, l’una attraverso la rappresentazione di architetture dalla forma sfuggente, indeterminata, attraversata dalla luce e per questo di aspetto evanescente l’altra, interessata invece alle dinamiche evolutive della ‘città compatta’, multisegnica e stratificata. In comune tuttavia, oltre la inesauribile passione per la ricerca, hanno avuto sempre la convinzione che il ‘disegno’ potesse essere lo strumento per ridefinire gli ambiti di competenza della disciplina architettonica, la quale, come evidentemente bene compresero le Nostre, limiti troppo circoscritti non ha mai avuto perché limiti troppo stringenti ha sempre provato ad oltrepassare”.

Nel catalogo stampato appositamente per la mostra saranno presenti anche i testi del noto critico d’architettura Luigi Prestinenza Puglisi e dell’architetto Franco Purini, insieme a quelli del direttore artistico Gennaro Petrecca e del Presidente dell’Ordine degli Architetti di Isernia Francesco Dituri.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Isernia, dalla Regione Molise e dall’ordine degli Architetti di Isernia. Chiusura fissata per l’8 agosto. Aperture previste dal martedì al sabato dalle 18 alle 20. Per informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - www.artepetrecca.com.

