Torna Jazz in Campo Jazz in Galdo, due serate per amanti del genere

Domani presso la presentazione della XVII edizione. Il 28 e il 29 luglio a Campodipietra irrompe la buona musica.

Si chiama Jazz’Out, la novità legata a Jazz in Campo, Jazz in Galdo la rassegna musicale per cultori del genere giunta alla XVII edizione. E’ una specie di chiamata per i giovani tra i 18 e i 29 anni, per raccontare la storia dei borghi di domani, con la scrittura, la musica e le immagini candidandosi, entro e non oltre il 24 luglio, attraverso l’apposita sezione del sito https://www.fondazioneampioraggio.it/jazzout-intro/.

La conferenza stampa della rassegna musicale vera e propria si terrà domani alle 16 presso la Fondazione Molise Cultura.

Saranno presenti il Vice Presidente della Regione Molise e Assessore al Turismo e Cultura Vincenzo Cotugno, il Vice Presidente del Consiglio Regionale Gianluca Cefaratti, Giuseppe De Nicola - cofondatore di Fondazione Ampioraggio, i rappresentanti del Comune di Pietrelcina (Bn) e della Regione Puglia e i due Primi cittadini molisani Giuseppe Notartomaso, sindaco di Campodipietra e Domenico Credico (San Giovanni in Galdo). Questi i due paesi molisani dove si terranno gli eventi Jazz in Campo e Jazz in Galdo, rispettivamente il 28 e 29 luglio.

Jazz’Out rientra all’interno della quinta edizione di Jazz’Inn, che si svolgerà dal 26 al 31 luglio nel borgo di Pietrelcina (BN), e che quest'anno coinvolge altre due regioni: Molise e Puglia con due appuntamenti paralleli, Jazz’Out, Jazz in Campo e Jazz in Galdo, rispettivamente il 28, 29 luglio e 30 luglio, a Troia in Provincia di Foggia, a Campodipietra e San Giovanni in Galdo, in provincia di Campobasso. Gli eventi paralleli saranno l’occasione per confrontarsi sui temi dell’innovazione delle aree interne e la valorizzazione dei borghi antichi.

La situazione legata alla pandemia non permette di organizzare un festival come gli altri anni dislocato in più location e in più serate, ma per dare continuità alla manifestazione, è stato allestito un cartellone che vedrà tra i protagonisti artisti di fama nazionale ed internazionale calcare il palco di Jazz in Campo Jazz in Galdo.

