Territorio, ambiente e reti alimentari: primo incontro istitutivo della Rete Giovani Slow Food Abruzzo e Molise

L’evento, svoltosi dapprima in forma itinerante, è approdato presso La Piana dei Mulini di Colle d’Anchise



COLLE D’ANCHISE. Si è svolto il 20 luglio scorso, presso La Piana dei Mulini di Colle d’Anchise, il primo incontro celebrativo in cui la delegazione Slow Food Abruzzo & Molise si è riunita in occasione del lancio della rete giovani Slow Food in Molise (SFYN). L'incontro ha avuto come obiettivo primario quello di conoscersi meglio, ma soprattutto è stata un’occasione per riunirsi e vivere un momento di convivialità dopo il periodo generale di chiusure legate alla pandemia.

L’evento si è svolto in maniera itinerante, dando la possibilità ai presenti di camminare nel verde e passeggiare nel parco fluviale del fiume Biferno che costeggia la struttura. Dopo un saluto iniziale ad opera dell'amministratore delegato Michele Lucarelli e della portavoce Slow Food Abruzzo/Molise Prof.ssa Rita Salvatore, che ha esordito affermando:

"Sono estremamente entusiasta di essere qui oggi, a testimoniare la nascita di questa nuova e giovane rete. L'obbiettivo di questo Young network è di portare nuove energie, nuova linfa al movimento, diffondendone i valori tra i più giovani".

Il numeroso gruppo di presenti è stato guidato da Alessandra Capocefalo della Piana dei Mulini responsabile dell'accoglienza degli ospiti e dell'introduzione degli interventi previsti da programma. In ordine di intervento, a portare le loro esperienze sono stati: professor Rossano Pazzagli docente di Storia dell'ambiente e del territorio e professor Marco Petrella docente di Geografia dei prodotti locali dell’Unimol di Termoli; Dionisio Cofelice del Mulino Cofelice; Laura La Spada e Stefano Rinaldi portavoce della rete SFYN Abruzzo Molise.

"Abbracciamo la tecnologia del nostro tempo e guardiamo insieme in un'altra direzione. Non ho la formula magica dalla quale poter partire ma so una cosa: progettare coi giovani può va essere una delle possibili direzioni. Immagiamo un sentiero... lo troveremo? Questo lo scopriremo lungo la strada", le parole di Stefano Rinaldi in riferimento a questa nuova sfida.

Al termine, è seguito un aperitivo con i prodotti gentilmente offerti dai produttori aderenti alla rete Slow Food presenti: Alba Azienda Agricola - Bio Sapori - Caseificio San Marco – Cantaloop - Mulino Cofelice; Azienda Primo Sole - Azienda Rosa Maria Vittoria - Azienda San Vito – Shockino - Pastificio Testa.

