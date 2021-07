Identità molisana, al via il tour itinerante: si parte da Castelpizzuto

Appuntamento questo pomeriggio nel centro storico del paese con l’arte e la cultura

CASTELPIZZUTO. Al via ‘Identità Molisana’, un progetto che nasce dall’esigenza di presentare alcuni elementi che compongono appunto l’identità del Molise da oggi anche attraverso una mostra itinerante dove illustrazioni, testi e racconti saranno vissuti nei borghi, tra le vie dei paesi, in collaborazione con associazioni e realtà locali. Un modo per fare rete, creare sinergie, elaborare nuove idee e risvegliare quello spirito di orgoglio comunitario a lungo sopito.

Attraverso le illustrazioni di Marzia Lamelza, i promotori dell’iniziativa cercheranno di raccogliere l’essenza dell’identità territoriale molisana fatta di luoghi, tradizioni, sapori, ma anche di storie, modi di vivere, di sentire, di pensare. Le illustrazioni sono corredate dai testi di Alessia Mendozzi e promosse da Paolo Pasquale di Turismo in Molise.

Primo appuntamento oggi, 26 luglio, alle 18 nel centro storico di Castelpizzuto. Si prosegue poi domani, 27, alle 19 nel centro storico di Rotello.

Le altre date:

7 AGOSTO sabato - ore 20:00, Piazza Plebiscito, AGNONE

21 AGOSTO sabato - ore 20:00, Piazza Plebiscito, AGNONE

4 SETTEMBRE sabato - Bobby’s Live Bar / Parco Comunale, SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI

Un calendario in via di aggiornamento. Per i Comuni che intendono aderire all’iniziativa, INFO E CONTATTI:

Marzia Lamelza / 349 420 0529

Alessia Mendozzi / 349 37 11 824

Paolo Pasquale / 329 414 1540

