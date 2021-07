Termoli, tutto pronto per la rassegna cinematografica estiva ‘Cinemare’: presentato il calendario

Due settimane di proiezioni cinematografiche ma anche nuove tecnologie per la realtà virtuale: tutto questo e molto altro in programma

TERMOLI. Presentata questa mattina, presso la sala consiliare del comune di Termoli, la 19esima edizione della rassegna cinematografica estiva “Cinemare”.

La kermesse, voluta dall’amministrazione del Comune frentano in collaborazione con il cineclub Kimera e l’Unione Italiana Circoli del Cinema, avrà luogo presso il cortile della scuola Principe di Piemonte, dal 1° al 14 agosto.

Ad illustrare i dettagli ci hanno pensato il presidente del circolo termolese, l’avvocato Domenico Farina, e il presidente della Uicc, l'Unione Italiana Circoli del Cinema, il dottor Daniele Clementi. I film previsti, hanno spiegato gli organizzatori, sono: 'Alla mia piccola Sama', 'I racconti di Parvana', 'Friedkin Uncut', 'Il Giovane Karl Marx', 'La Morte Legale', 'Gli Angeli Nascosti' e 'Lucky'. Tutte le proiezioni avranno luogo alle 22 ma ognuno in un giorno diverso, specificato in locandina.

Nei primi 4 giorni di proiezioni, inoltre, gli interessati potranno partecipare al progetto Kimeraxr, che, attraverso l’utilizzo di tecnologie in anteprima assoluta per il Molise proporrà la visione di tre diversi spettacoli in realtà virtuale: la 'Jurassic World Experience', la 'Dreams of Blue' e infine la 'Inside the box of Kurios'.

Ma le sorprese non finiscono qui: oltre alle proiezioni, vi saranno sia brevi mini-panel sulla realtà virtuale tenute dal presidente Clementi, sia gli interventi dei registi di altri due film previsti nel palinsesto: Ludovica Andò e Emiliano Aiello per 'Fortezza' e Deborah M. Farina per 'Osannaples'.

Per di più, per coinvolgere maggiormente il pubblico, poi, il Kimera regalerà 4 monografie ai primi 20 tesserati su Kiyoshi Kurosawa, 'Lo Sguardo Digitale', 'Il Cineclub Virtuale', 'Le apparizioni di Sadako dall’analogico al digitale'.

Durante la conferenza di lancio, l’assessore comunale Michele Barile ci ha tenuto a ringraziare la consigliera Marcella Stumpo perché con un suo contributo economico ha permesso di affrontare le spese vive della manifestazione.

