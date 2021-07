Rimettere al centro gli ultimi della Terra: il Molise protagonista di 'The last twenty'

Presentato il progetto che coinvolge anche Agnone, Castel del Giudice, Colle d'Anchise e Castelpetroso

AGNONE. “I più piccoli insieme ai più poveri per costruire il presente”: i giovani italiani, rappresentanti politici e religiosi e la società civile insieme a Capi di Stato, ambasciatori, comunità delle Diaspore africane e associazioni internazionali insieme rispondono al G20 nella tappa Abruzzo-Molise.

L’Aquila, Sulmona, Agnone, Castel del Giudice, Piana dei Mulini (Colle d’Anchise), Castelpetroso saranno la cornice di questo incontro internazionale di dialogo, ascolto, confronto e proposte. L’esperienza pandemica può essere l’occasione per far nascere una coesione globale nella costruzione di una società inclusiva, attenta, solidale e comunitaria.

Ieri mattina, nella sala 'Celestino V' della Curia di Campobasso, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto “The Last Twenty”, un summit comprendente diversi tavoli tematici che faranno tappa anche in Molise, precisamente ad Agnone, Castel del Giudice, Colle d'Anchise e Castelpetroso.

“L’obiettivo – spiega il sindaco di Agnone Daniele Saia - è quello di rimettere al centro gli ultimi della Terra, analizzando le problematiche dei più deboli non solo da un punto di vista economico, ma soprattutto da un punto di vista sociale e ambientale. Come possiamo pensare di vivere in una società giusta quando nel mondo ci sono persone che lottano per un pezzo di pane e al contempo persone per le quali gli eccessi sono all’ordine del giorno? Come possiamo essere davvero felici sapendo che ogni giorno donne e uomini in alcuni Paesi subiscono crimini che ledono ogni tipo di diritto umano e universale riconosciuto in altri Paesi più sviluppati?

Non possiamo permettere che questi problemi passino in secondo piano, nel dietro le quinte di uno spettacolo che vede protagonisti solo i Paesi più forti che lottano per contendersi quanta più luce possibile, lasciando agli ultimi solo le ombre. Agnone darà massimo supporto al progetto “The Last Twenty”, nell’ottica di raggiungere l’obiettivo finale di arrivare alla stesura di un “Report Last Twenty” che funga da termometro sociale sulle disparità e sulle problematiche che interessano gli Ultimi della Terra”.

Il progetto farà tappa in un Area Interna come quella di Agnone anche per mettere in correlazione le problematiche che, paradossalmente, chi vive in queste zone riscontra alla pari dei cittadini degli Ultimi 20. “A tal proposito – ha evidenziato ancora Saia - voglio ricordare le parole del residente degli italiani, il compianto Sandro Pertini che disse che “Gli uomini, per essere liberi, è necessario prima di tutto che siano liberati dall’incubo del bisogno”. E noi non ci stancheremo mai di lavorare affinché il più piccolo bisogno del più ultimo degli ultimi del mondo sia il più grande dei problemi a cui l’intera comunità mondiale debba porre ascolto per trovarne soluzione.

Vi aspettiamo in Molise dal 17 al 21 settembre per affrontare e sviscerare tali tematiche insieme a tanti ospiti!”.

