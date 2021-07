Attraverso il Molise, ricco programma di trekking anche nell’ultimo weekend di luglio

Da sabato 31 a domenica 1 agosto molte saranno le attività proposte dall’associazione

ISERNIA. Le attività escursionistiche dell’Associazione Attraverso il Molise non si fermano e prevedono un programma interessante anche per questo fine settimana.

Il weekend parte sabato 31: per chi ama la quiete, c’è il relax nel Parco Fluviale che costeggia il fiume Carpino: una volta arrivati alle cascate ci si potrà immergere per una pausa rinfrescante. A completare la gamma di attività mattutine, il trek a Cavallo sul Matese e l’uscita in E-Bike tra antichi sentieri nei boschi della Riserva Naturale Orientata di Pesche. In programma anche il trekking serale ‘Passeggiata al tramonto – Pesche’: dai vicoletti del paese fino a giungere in un luogo magico: Fonte Majuri, da cui osservare il calare del sole al cospetto delle Mainarde sarà un’esperienza unica. Nella stessa giornata, un’escursione unica nel suo genere: visita all’eremo di San Michele a Foce, un trekking suggestivo con vista panoramica sul lago di Castel S. Vincenzo per raggiungere una grotta sospesa a metà dell’enorme falesia di roccia calcarea erosa dalle acque, dove si trova l’eremo rupestre benedettino. Questa settimana ritorna l’Acquatrek Fluviale: un percorso tra canyon, forre, cascate e pozze per poi tuffarci nelle vasche naturali.

Domenica 1 mattina ci sono diverse proposte per coinvolgere amici e famiglia. Si parte con l’Abetaia di Pescopennataro: una foresta di abeti bianchi soprani (abes alba), la più estesa in Italia e seconda in Europa. Da lì, raggiungeremo l'Eremo di San Luca incastonato nella roccia a picco sulla vallata del fiume Sangro da cui sarà possibile vedere anche il mare. Oltre all’esperienza tra le meraviglie del parco fluviale di Carpinone, l’associazione Attraverso il Molise propone il trek nel territorio di Roccamandolfi, toccando il Ponte Tibetano, il Castello Maginulfo e il borgo della “diva del Molise”. Domenica mattina è previsto anche il percorso “Alto Molise Monte Campo”: al rientro, ragazzi/e e bambini/e potranno cimentarsi con i giochi del Parco Avventura. Nel calendario di domenica è presente anche l’escursione in canoa: domenica mattina, sui laghi di Castel S. Vincenzo, Matese e Gallo per avere un panorama privilegiato per ammirare la maestosità dei monti circostanti.

Molte delle attività sono ‘family friendly’, adatte a tutti, anche ai piccoli e ai 4 zampe, che sono sempre benvenuti purché pacifici e abituati al guinzaglio.

Per maggiori informazioni è possibile visitare i canali Facebook e Instagram di Attraverso il Molise.

