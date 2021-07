Festività di San Basso, tutto pronto a Termoli: ecco il programma ufficiale delle celebrazioni

Festeggiamenti al via domani con la messa di purificazione che apre il solenne Triduo di preparazione

TERMOLI. Con la santa messa in programma alle 18.30 di sabato 31 agosto 2021 nella Basilica Cattedrale di Santa Maria della Purificazione a Termoli, si apre il solenne Triduo di preparazione dedicato a San Basso, patrono della città di Termoli e dell'intera Diocesi di Termoli-Larino.

Ed ecco il programma generale degli eventi:

31 luglio, 1 e 2 agosto 2021

TRIDUO DI PREPARAZIONE

- ore 18.30 Celebrazione eucaristica in Cattedrale

Martedì 3 agosto 2021

- ore 8 in Cattedrale

Celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Gianfranco De Luca, vescovo di Termoli-Larino

(numero posti contingentato – si entra distanziati e con la mascherina)

- ore 9 PROCESSIONE A MARE

(La statua di San Basso viene trasferita dalla Cattedrale alla barca sorteggiata - peschereccio Nuovo Saturno - tramite pick up della Protezione Civile – Valtrigno Molise senza processione coi fedeli)

Mercoledì 4 agosto 2021 – SOLENNITÀ DI SAN BASSO

- ore 6 Celebrazione eucaristica (messa dell’aurora) presieduta da Monsignor Gianfranco De Luca al Mercato Ittico (spazio transennato – posti contingentati e distanziati con uso della mascherina)

- ore 8.30 Santa Messa in Cattedrale

- ore 18.30 Solenne Pontificale presieduto da Monsignor Gianfranco De Luca in piazza Duomo (si accede in piazza Duomo distanziati ed esclusivamente da via Duomo. Le altre vie saranno transennate – posti contingentati e distanziati con obbligo della mascherina).

- ore 20 La Statua di San Basso percorre le vie principali del Centro tramite Pick up della Protezione Civile – Valtrigno Molise senza processione coi fedeli.

- ore 20.15 Al rientro della Statua di San Basso in piazza Duomo il Vescovo proclama la Benedizione alla Città e alla Diocesi.

- ore 19 Nella chiesa di San Timoteo Celebrazione Eucaristica in onore di San Basso per coloro che non riescono ad entrare in piazza Duomo.

Dalle ore 20 alle 24 i fedeli possono rendere omaggio a San Basso nella Basilica Cattedrale (seguire i percorsi con distanziamento e obbligo della mascherina)

- ore 21.30 Concerto Bandistico della Filarmonica degli Abruzzi “Giuseppe Ragni” diretta dal Maestro Gianluca Greco (posti contingentati e distanziati con obbligo della mascherina).

In occasione delle Celebrazioni liturgiche presterà servizio la Banda Città di Termoli.

Servizio d'ordine e Safety a cura delle Associazioni di Protezione Civile. Coordinamento a cura dell'Associazione San Basso 7.0.

