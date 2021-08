Coltelli d’Arte, torna la grande Mostra mercato di Frosolone

Dopo un anno di stop forzato tre giorni (dal 6 all’8 agosto) per immergersi nell’artigianato storico locale. Quest’anno lo sguardo volge anche al settore venatorio. Ecco il programma di Lam'Arte.

A Frosolone, patria della transumanza e paese Bandiera Arancione, bellissimo borgo dove da sempre si lavorano il ferro e l'acciaio, tramandando quest'arte di padre in figlio, torna il 6, 7 e 8 agosto la Mostra Mercato del Coltello d'Arte, e quest'anno da Caccia e Outdoor e degli accessori venatori per il tempo libero. Il progetto quest'anno, oltre alle finalità di mostrare l'arte della forgiatura ed esporre pezzi preziosi di artigianato dei ferri taglienti, si unisce al mondo venatorio, per aver individuato nei cacciatori la categoria di appassionati più fedele al mondo delle lame.

Una tre giorni, quella di Lam'Arte (questo il nome di questa edizione) che si svolgerà nel cuore del borgo di Frosolone dove per l'occasione saranno tanti gli espositori che arriveranno anche da fuori regione.

Il progetto prevede tre aree tematiche. 'L'Isola delle Lame' avrà sede nei saloni d'ingresso dell'edificio scolastico dove gli artigiani coltellinai esporranno le loro opere, mentre al centro dei due saloni saranno istallate sei vetrine in legno dove saranno in mostra i coltelli da caccia prestati dal Museo dei Ferri Taglienti. Non solo lame, ma anche prodotti tipici del territorio che saranno in esposizione ne 'L'Isola del Gusto' che avrà la sua location nelle botteghe del centro storico in via Garibaldi, e dove sarà possibile trovare le eccellenze molisane, dal vino alla birra, dai formaggi al tartufo fino al miele, ai salumi e tanto altro.

L'evento, organizzato dal Comune di Frosolone in collaborazione con Epica (Esposizione Permanente Internazionale del Coltello d'Arte) e con il patrocinio della Regione Molise e della ProLoco Frosolone, prenderà il via venerdì 6 agosto alle 18 con il taglio del nastro, l'apertura degli stand e il convegno sul tema ‘Biodiversità e Tutela ambientale’ a cura di Cacciatrici Federcaccia presso la sala convegni di EPICA. Sabato 7 agosto, alle 9, per gli espositori è prevista una passeggiata per il borgo tra storia, cultura e tradizioni a cura dell'avvocato Giuseppe Prioletta. Alle 11 appuntamento con il ‘Memorial Francesco Fraraccio - maestro di forgia’ e lectio magistralis sulla ‘Metallurgia nell'alto Medioevo’ a cura dell'archeologo Glauco Angeletti. A seguire ‘Cicli di Tempra e Performances dei nuovi acciai inox e seminossidabili’ in video conferenza con il dottor Vincenzo Goffredo titolare di New KSteel srl. Alle 16.30, presso la sala convegni di Epica, incontro sul tema ‘Caccia in sicurezza’ a cura di Cacciatrici Federcaccia. Alle 17.30 appuntamento con la Forgiatura dell'acciaio damascato a opera del Maestro Dario Quartini. Alle 21, per rendere omaggio al maestro di forgia Francesco Fraraccio, ci sarà l'esibizione di Erika Petti quartet con ‘A caccia di nuove sonorità’.

Domenica 8 agosto alle 8.30 gli espositori saranno accompagnati dalla guida G.A.E. Michele Permanente in una escursione nella faggeta della Grisciata. Alle 17 in programma il convegno sul tema "Donna natural - mente cacciatrice" a cura di Cacciatrici Federcaccia.

Gli stand degli espositori rimarranno aperti dalle 16 alle 23.

Lam'Arte, con la presenza dei maestri di forgiatura locale e con espositori che arriveranno anche da fuori regione, vuole porre l'attenzione su un artigianato che ha radici ben salde a Frosolone e che è quello dei ferri taglienti, ma pone anche lo sguardo al mondo venatorio con la presenza di associazioni della caccia.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!